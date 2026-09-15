Останні теплі дні: Наталка Діденко назвала дату похолодання

Люди гуляють у парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 16 вересня, в Україні очікується тепла та сонячна погода без істотних опадів. Температура повітря вдень переважно становитиме +20...+23 °С, а на заході підніметься до +26 °С. Водночас уже з 21 вересня прогнозують різке похолодання, дощі та зниження температури до +10...+17 °С.

Про це повідомляє Наталка Діденко, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода 16 вересня

За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, у середу в Україні збережеться комфортна погода з великою кількістю сонця та теплом.

Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Найтепліше буде у західних областях — температура повітря вдень становитиме +22...+26 °С. У більшості регіонів очікується +20...+23 °С.

На сході буде свіжіше — стовпчики термометрів покажуть +17...+20 °С.

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Коли в Україні похолодає

За словами синоптикині, практично весь поточний тиждень в Україні триватиме період теплої погоди, який можна назвати бабиним літом.

Водночас із найближчого понеділка, 21 вересня, ситуація зміниться. Через територію України проходитимуть атмосферні фронти, які принесуть дощі, місцями — помірні та сильні опади.

Температура повітря істотно знизиться й удень становитиме лише +10...+17 °С.

Водночас цей прогноз ще потребує уточнення. За словами Діденко, похолодання не буде остаточним — у вересні Україну ще очікують теплі дні.

Новини.LIVE інформували, що у вересні 2026 року в Україні може зберігатися тепла погода, а середня температура очікується на 1,5–2 °С вище за кліматичну норму. Водночас протягом місяця можливі дощі, грози та короткочасні похолодання. За попередніми прогнозами, літнє тепло може затриматися до початку жовтня, тому бабине літо може бути тривалішим.

Новини.LIVE також писали, що у вересні 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не прогнозують. Найбільш помітні геомагнітні збурення були 10–12 вересня. Слабша активність можлива також наприкінці місяця. Метеочутливим людям радять більше відпочивати, пити достатньо води та контролювати артеріальний тиск.