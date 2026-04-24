Солдат США заробив 400 000 доларів на секретних даних про Мадуро

Військовослужбовці армії США.

Військовослужбовцю армії США висунуто звинувачення в інсайдерській торгівлі на ринку прогнозів. За даними слідства, солдат використав секретну інформацію про спецоперацію із захоплення Ніколаса Мадуро, щоб заробити понад 400 000 доларів на ставках.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції США.

Американський військовий заробляв на зливі секретних даних

Американське правосуддя ініціювало справу проти 38-річного Ганнона Кена Ван Дайка, солдата дійсної служби з бази Форт-Брегг, якого підозрюють у безпрецедентному зловживанні секретними даними.

Будучи безпосередньо залученим до розробки військової місії США у Венесуелі, Ван Дайк, за версією обвинувачення, робив ставки на точний час та успіх захоплення лідера країни Ніколаса Мадуро. Виконуючий обов'язків генерального прокурора Тодд Бланш підкреслив, що доступ до держтаємниці надається для безпеки місії, а не для фінансового збагачення, і наголосив: "Широкий доступ до ринків прогнозування — це відносно нове явище, але федеральні закони, що захищають інформацію національної безпеки, застосовуються повністю".

Слідство встановило, що наприкінці 2025 року, володіючи непублічними планами операції "Абсолютна рішучість", Ван Дайк відкрив акаунт на платформі Polymarket.

Коли ринок почав пропонувати контракти на події у Венесуелі, солдат зробив 13 ставок на варіант "ТАК", ставлячи на вторгнення військ США та усунення Мадуро до 31 січня 2026 року.

Сумарно він вклав близько 33 034 доларів. Після того як 3 січня американські сили затримали Мадуро та його дружину в Каракасі, ставки солдата спрацювали, принісши йому чистий прибуток у розмірі 409 881 долар. Директор ФБР Каш Патель заявив, що ніхто не стоїть вище закону, а Бюро зробить усе, щоб притягнути до відповідальності тих, хто торгує державними знаннями.

Після успішного завершення операції та отримання виплати, Ван Дайк намагався приховати сліди злочину. Він перевів кошти до іноземного криптовалютного сховища, змінив реєстраційні дані на біржі на підставну електронну пошту та просив видалити свій профіль на Polymarket, неправдиво стверджуючи про втрату доступу до акаунту.

Прокурор США Джей Клейтон назвав ці дії "явною інсайдерською торгівлею", наголосивши, що ринки прогнозів не є сховищем для незаконно привласненої інформації. Наразі солдату загрожують тривалі терміни ув'язнення: до 20 років за шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та по 10 років за кожним пунктом порушення законів про товарні біржі та незаконні грошові операції.

