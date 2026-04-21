Українців депортують зі США та ЄС: нардеп заявив, що випадки частішають

Депортація українців зі США. Фото: ICE

У США та країнах Європейського Союзу фіксують окремі випадки депортації громадян України, які порушили місцеве законодавство. Йдеться не про масове явище, а про поодинокі інциденти.

народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко.

Горбенко розповів, що в окремих країнах Заходу фіксуються випадки депортації українців, які порушують місцеве законодавство. Після цього вони можуть повертатися до України. За його словами, йдеться не про масову практику, а про десятки випадків.

"Це точно не сотні. Думаю, це вже десятки — тільки зі Сполучених Штатів понад десять таких випадків", — сказав депутат.

Він стверджує, що після депортації такі громадяни можуть проходити процедури перевірки в Україні відповідно до чинного законодавства.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, у березня зі США депортували 45 українських чоловіків. Деяких з них затримали одразу після депортації та відправили до навчального центру.

Водночас у ДПСУ заперечують наявність працівників ТЦК у пунктах пропуску на кордоні. За словами прикордонників, Україну не інформують про депортацію.