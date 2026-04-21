Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українців депортують зі США та ЄС: нардеп заявив, що випадки частішають

Українців депортують зі США та ЄС: нардеп заявив, що випадки частішають

Ua ru
Дата публікації: 21 квітня 2026 07:57
Депортація українців зі США. Фото: ICE

У США та країнах Європейського Союзу фіксують окремі випадки депортації громадян України, які порушили місцеве законодавство. Йдеться не про масове явище, а про поодинокі інциденти.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це ексклюзивно в ефірі Вечір.LIVE розповів народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко.

Депортація українців зі США та ЄС

Горбенко розповів, що в окремих країнах Заходу фіксуються випадки депортації українців, які порушують місцеве законодавство. Після цього вони можуть повертатися до України. За його словами, йдеться не про масову практику, а про десятки випадків.

"Це точно не сотні. Думаю, це вже десятки — тільки зі Сполучених Штатів понад десять таких випадків", — сказав депутат. 

Він стверджує, що після депортації такі громадяни можуть проходити процедури перевірки в Україні відповідно до чинного законодавства.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, у березня зі США депортували 45 українських чоловіків. Деяких з них затримали одразу після депортації та відправили до навчального центру. 

Водночас у ДПСУ заперечують наявність працівників ТЦК у пунктах пропуску на кордоні. За словами прикордонників, Україну не інформують про депортацію.

США депортація ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації