Украинцев депортируют из США и ЕС: нардеп заявил, что случаи учащаются

Депортация украинцев из США. Фото: ICE

В США и странах Европейского Союза фиксируют отдельные случаи депортации граждан Украины, которые нарушили местное законодательство. Речь идет не о массовом явлении, а о единичных инцидентах.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом эксклюзивно в эфире Вечір.LIVE рассказал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко.

Депортация украинцев из США и ЕС

Горбенко рассказал, что в отдельных странах Запада фиксируются случаи депортации украинцев, которые нарушают местное законодательство. После этого они могут возвращаться в Украину. По его словам, речь идет не о массовой практике, а о десятках случаев.

"Это точно не сотни. Думаю, это уже десятки — только из Соединенных Штатов более десяти таких случаев", — сказал депутат.

Он утверждает, что после депортации такие граждане могут проходить процедуры проверки в Украине в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщали Новини.LIVE, в марте из США депортировали 45 украинских мужчин. Некоторых из них задержали сразу после депортации и отправили в учебный центр.

В то же время в ГПСУ отрицают наличие работников ТЦК в пунктах пропуска на границе. По словам пограничников, Украину не информируют о депортации.