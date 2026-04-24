Солдат США заработал 400 000 долларов на секретных данных о Мадуро

Военнослужащие армии США. Фото: REUTERS/Jose Cabezas

Военнослужащему армии США предъявлено обвинение в инсайдерской торговле на рынке прогнозов. По данным следствия, солдат использовал секретную информацию о спецоперации по захвату Николаса Мадуро, чтобы заработать более 400 000 долларов на ставках.

Американский военный зарабатывал на сливе секретных данных

Американское правосудие инициировало дело против 38-летнего Ганнона Кена Ван Дайка, солдата действительной службы с базы Форт-Брегг, которого подозревают в беспрецедентном злоупотреблении секретными данными.

Будучи непосредственно вовлеченным в разработку военной миссии США в Венесуэле, Ван Дайк, по версии обвинения, делал ставки на точное время и успех захвата лидера страны Николаса Мадуро. Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш подчеркнул, что доступ к гостайне предоставляется для безопасности миссии, а не для финансового обогащения, и отметил: "Широкий доступ к рынкам прогнозирования - это относительно новое явление, но федеральные законы, защищающие информацию национальной безопасности, применяются полностью".

Следствие установило, что в конце 2025 года, обладая непубличными планами операции "Абсолютная решимость", Ван Дайк открыл аккаунт на платформе Polymarket.

Когда рынок начал предлагать контракты на события в Венесуэле, солдат сделал 13 ставок на вариант "ДА", ставя на вторжение войск США и устранение Мадуро до 31 января 2026 года.

Суммарно он вложил около 33 034 долларов. После того как 3 января американские силы задержали Мадуро и его жену в Каракасе, ставки солдата сработали, принеся ему чистую прибыль в размере 409 881 доллар. Директор ФБР Каш Патель заявил, что никто не стоит выше закона, а Бюро сделает все, чтобы привлечь к ответственности тех, кто торгует государственными знаниями.

После успешного завершения операции и получения выплаты, Ван Дайк пытался скрыть следы преступления. Он перевел средства в иностранное криптовалютное хранилище, изменил регистрационные данные на бирже на подставную электронную почту и просил удалить свой профиль на Polymarket, ложно утверждая о потере доступа к аккаунту.

Прокурор США Джей Клейтон назвал эти действия "явной инсайдерской торговлей", подчеркнув, что рынки прогнозов не являются хранилищем для незаконно присвоенной информации. Сейчас солдату грозят длительные сроки заключения: до 20 лет за мошенничество с использованием электронных средств связи и по 10 лет по каждому пункту нарушения законов о товарных биржах и незаконных денежных операциях.

