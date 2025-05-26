Для України зняли обмеження на дальність ударів по РФ, — Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: WDR

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про зняття союзниками обмеження для України щодо використання зброї. Йдеться про далекобійні удари західними ракетами по Росії.

Про це Мерц сказав в ефірі WDR.

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За словами німецького канцлера, більше не існує жодних обмежень для України на дальність застосування озброєння, яке передали Велика Британія, Франція, Німеччина та США.

"Україна тепер може захищатися, зокрема, наприклад, завдаючи ударів по військових позиціях на території Росії. До певного моменту вона не могла цього робити", — сказав Мерц.

Також він вважає необхідним постачання Україні далекобійної зброї, що може означати можливе відправлення ракет німецького виробництва Taurus. Раніше під час передвиборчої кампанії Мерц обіцяв розблокувати такі постачання.

Зустріч Зеленського та Мерца

Видання Spiegel пише, що 28 травня Президент України Володимир Зеленський приїде до Берліна. Там з ним зустрінеться Мерц, аби особисто обговорити можливі кроки до подальших технічних перемовин з Росією, а також поінформувати про плани на новий пакет антиросійських санкцій.

Нагадаємо, голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що ЄС буде більше тиснути на РФ санкціями на тлі посилення обстрілів України.

Крім того, ЄС веде роботу над підготовкою наймасштабнішого пакета санкцій проти Росії з лютого 2022 року.