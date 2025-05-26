Для Украины сняли ограничения на дальность ударов по РФ, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: WDR

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о снятии союзниками ограничения для Украины по использованию оружия. Речь идет о дальнобойных ударах западными ракетами по России.

Об этом Мерц сказал в эфире WDR.

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По словам немецкого канцлера, больше не существует никаких ограничений для Украины на дальность применения вооружения, которое передали Великобритания, Франция, Германия и США.

"Украина теперь может защищаться, в частности, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать", — сказал Мерц.

Также он считает необходимым поставки Украине дальнобойного оружия, что может означать возможную отправку ракет немецкого производства Taurus. Ранее во время предвыборной кампании Мерц обещал разблокировать такие поставки.

Встреча Зеленского и Мерца

Издание Spiegel пишет, что 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Берлин. Там с ним встретится Мерц, чтобы лично обсудить возможные шаги к дальнейшим техническим переговорам с Россией, а также проинформировать о планах на новый пакет антироссийских санкций.

Напомним, глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что ЕС будет больше давить на РФ санкциями на фоне усиления обстрелов Украины.

Кроме того, ЕС ведет работу над подготовкой самого масштабного пакета санкций против России с февраля 2022 года.