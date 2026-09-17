Словенія та Україна готують угоду щодо дронів і посилюють оборонну співпрацю

Тоне Кайзер. Фото: Кайзер у соцмережі Х

Міністр закордонних та європейських справ Словенії Тоне Кайзер заявив, що Любляна вивчає можливості додаткової допомоги Україні в енергетичній сфері напередодні зими. За його словами, словенська сторона також продовжує поглиблювати взаємодію з Україною у сфері безпеки та оборони, а окремі домовленості між країнами вже переходять до практичної реалізації.

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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PURL та підтримка України

За словами Тоне Кайзера, близько 100 днів тому Словенія ухвалила рішення додатково спрямувати $50 млн на ініціативу PURL. Він пояснив, що це рішення пов'язане з важливістю посилення української протиповітряної оборони.

У липні словенський уряд уже повідомляв про додатковий внесок у розмірі $50 млн. Таким чином, загальний внесок країни через механізм PURL сягнув $100 млн. Ініціатива передбачає фінансування постачання Україні критично важливого американського озброєння та техніки.

Drone Deal між Україною та Словенією

Кайзер також повідомив, що сторони просуваються в підготовці Drone Deal. За його словами, угоду планують підготувати до реалізації.

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Підтвердженням цієї роботи став і візит словенської урядової делегації до Києва. Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Тоне Кайзером та міністром оборони Словенії Валентином Хайдіняком заявив, що країни обговорили перші результати спільних оборонних проєктів і підготовку Drone Deal.

Словенія розглядає допомогу з енергетикою

Окремо Кайзер заявив, що Словенія вивчатиме можливості допомоги Україні в енергетичній сфері перед зимою. Він висловив сподівання, що на початку наступного року до Словенії приїдуть президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Український досвід у сфері оборони

"Словенія також отримує користь, як і інші країни НАТО, від українського досвіду, адже ми бачимо, що характер ведення війни докорінно змінився, і те, що ми зараз бачимо тут, в Україні, фактично змінює це середовище", — сказав Тоне Кайзер.

За його словами, військова та оборонна співпраця між Україною і Словенією стає дедалі тіснішою.

Що відомо про візит словенської делегації

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Словенська урядова делегація, до складу якої також увійшли представники провідних компаній країни, прибула у четвер, 17 вересня, до Києва для проведення низки стратегічних переговорів. З європейськими посадовцями, зокрема з міністром закордонних та європейських справ Тоне Кайзером і міністром оборони Валентином Хайдіняком, уже зустрівся президент України Володимир Зеленський.

Також Новини.LIVE писали про те, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що за минулий рік країни-союзниці спрямували понад 10 мільярдів доларів на ініціативу PURL та закупівлю американського озброєння для України. За його словами, допомога надходить без перебоїв, а союзники мають діяти максимально швидко.