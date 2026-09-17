Візит урядової делегації Словенії до Києва: усі деталі зустрічі

Зустріч Тоне Кайзера. Фото: МЗС України

Словенська урядова делегація, до складу якої також увійшли представники провідних компаній країни, прибула у четвер, 17 вересня, до Києва для проведення низки стратегічних переговорів. З європейськими посадовцями, зокрема з міністром закордонних та європейських справ Тоне Кайзером і міністром оборони Валентином Хайдіняком, уже зустрівся президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву очільника міністерства закордонних справ Андрія Сибіги та президента Володимира Зеленського.

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Тоне Кайзер прибув до Києва 17 вересня для переговорів про співпрацю

Як розповів глава держави, наразі Київ та Любляна активно готують до підписання спеціальну угоду Drone Deal. Під час зустрічі сторони проаналізували перші результати цієї роботи та окреслили спільні оборонні проєкти, які мають потенціал для швидкої реалізації.

Крім військової співпраці, посадовці приділили увагу безпековій ситуації в регіоні на тлі постійних російських атак, а також перспективам майбутнього України у складі об’єднаної Європи. Окремо президент відзначив фінансову допомогу від європейських партнерів, подякувавши Словенії за всіляку підтримку та конкретний внесок до фонду PURL у розмірі 50 мільйонів доларів.

"І ми дуже вдячні за таку повагу до всіх наших людей і до наших воїнів, які віддали своє життя, захищаючи Україну та всю Європу. Сьогодні ми разом ушанували їхню пам’ять хвилиною мовчання", — повідомив Володимир Зеленський.

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Урядовців із Любляни також приймав очільник українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга. Він високо оцінив готовність Тоне Кайзера відвідати столицю в умовах повномасштабної війни та безперервного російського терору. Український міністр зазначив, що обидві держави зацікавлені у побудові безпечної та сильної Європи, тому спільними зусиллями здатні зробити значний внесок у її зміцнення.

Glad to welcome my Slovenian friend and colleague @TKajzer to Kyiv this morning.



Grateful for his brave visit amid Russia’s ongoing terror against our country.



We have a lot to discuss today. Ukraine and Slovenia share an interest in a strong and secure Europe, and there is… pic.twitter.com/fiOg6d0bFd — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 17, 2026

"Радий вітати сьогодні вранці в Києві мого словенського друга і колегу Тоне Кайзера. Вдячний йому за сміливий візит до України на тлі триваючого російського терору проти нашої держави", — заявив Андрій Сибіга.

Новини.LIVE також повідомляли, що Європейський Союз завершує підготовку програми допомоги для підтримки України впродовж критичного зимового періоду. Пріоритетами ініціативи стануть відновлення критичної енергетичної інфраструктури, постачання комплексів протиповітряної оборони та посилення економічних обмежень щодо Москви.

Керівниця уряду Італії Джорджа Мелоні розцінила агресивні випади Росії в Європі як відчайдушну спробу перекрити власні поразки у бойових діях в Україні. Вона вкотре підтвердила непохитність офіційного курсу Рима на всебічну допомогу українській державі та прокоментувала контакт свого урядового заступника з російським дипломатом.

Водночас МЗС України окреслило підхід до захисту критичної інфраструктури від обстрілів. Речник МЗС Георгій Тихий запевнив, що Україна готова до взаємної відмови від ударів по енергооб'єктах у разі гарантованого виконання аналогічних умов російською стороною в рамках переговорів із міжнародними посередниками.