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Переговоры в Киеве: Словения присоединяется к Drone Deal

Ua ru
17 сентября 2026 12:02
Визит правительственной делегации Словении в Киев: все подробности встречи
Встреча с Тоне Кайзером. Фото: МИД Украины

Словенская правительственная делегация, в состав которой также вошли представители ведущих компаний страны, прибыла в четверг, 17 сентября, в Киев для проведения ряда стратегических переговоров. С европейскими чиновниками, в частности с министром иностранных и европейских дел Тоне Кайзером и министром обороны Валентином Хайдиняком, уже встретился президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Андрея Сибиги и президента Владимира Зеленского.

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Тоне Кайзер прибыл в Киев 17 сентября для переговоров о сотрудничестве

Как рассказал глава государства, в настоящее время Киев и Любляна активно готовят к подписанию специальное соглашение Drone Deal. В ходе встречи стороны проанализировали первые результаты этой работы и обозначили совместные оборонные проекты, которые имеют потенциал для скорейшей реализации.

Помимо военного сотрудничества, официальные лица уделили внимание ситуации с безопасностью в регионе на фоне постоянных российских атак, а также перспективам будущего Украины в составе объединенной Европы. Отдельно президент отметил финансовую помощь от европейских партнеров, поблагодарив Словению за всестороннюю поддержку и конкретный вклад в фонд PURL в размере 50 миллионов долларов.

"И мы очень благодарны за такое уважение ко всем нашим людям и к нашим воинам, которые отдали свою жизнь, защищая Украину и всю Европу. Сегодня мы вместе почтили их память минутой молчания", — сообщил Владимир Зеленский.

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Чиновников из Любляны также принимал глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига. Он высоко оценил готовность Тоне Кайзера посетить столицу в условиях полномасштабной войны и непрекращающегося российского террора. Украинский министр отметил, что оба государства заинтересованы в построении безопасной и сильной Европы, поэтому совместными усилиями способны внести значительный вклад в её укрепление.

"Рад приветствовать сегодня утром в Киеве моего словенского друга и коллегу Тоне Кайзера. Благодарен ему за смелый визит в Украину на фоне продолжающегося российского террора против нашего государства", — заявил Андрей Сибига.

Новини.LIVE также сообщали, что Европейский Союз завершает подготовку программы помощи для поддержки Украины в течение критического зимнего периода. Приоритетами инициативы станут восстановление критически важной энергетической инфраструктуры, поставки комплексов противовоздушной обороны и ужесточение экономических ограничений в отношении Москвы.

Глава правительства Италии Джорджия Мелони расценила агрессивные выпады России в Европе как отчаянную попытку скрыть собственные поражения в боевых действиях на Украине. Она в очередной раз подтвердила непоколебимость официального курса Рима на всестороннюю помощь украинскому государству и прокомментировала контакт своего заместителя с российским дипломатом.

В то же время МИД Украины обозначил подход к защите критической инфраструктуры от обстрелов. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заверил, что Украина готова к взаимному отказу от ударов по энергообъектам в случае гарантированного выполнения аналогичных условий российской стороной в рамках переговоров с международными посредниками.

Украина Словения PURL Drone Deal
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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