Позиція Італії щодо України: Мелоні зробила нову заяву

Джорджа Мелоні. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Голова італійського уряду Джорджія Мелоні назвала провокативні дії Росії у Європі спробою відвернути увагу від провального для неї перебігу війни в Україні. Політикиня підтвердила стабільну позицію Рима щодо підтримки Києва та прокоментувала нещодавню зустріч свого заступника з російським послом у Мілані.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформаційне агентство ANSA.

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Джорджія Мелоні висловилась щодо російських провокацій в Європі

Під час урядового засідання та пресконференції в Римі у середу, 16 вересня, голова Ради міністрів Італії Джорджія Мелоні оцінила дії Кремля. Очільниця уряду вважає дії Росії у Європі прямою реакцією на проблеми у воєнній кампанії.

"Я розцінюю безперервні російські провокації як прояв нервозності, наче вони хочуть відвернути увагу від конфлікту, який розвивається не так, як мав би", — пояснила політикиня.

Окрему увагу Мелоні приділила ситуації, що викликала резонанс у суспільстві, зокрема зустрічі віцепрем'єр-міністра Маттео Сальвіні з російським послом, яка відбулася в Мілані. За словами прем'єрки, у цій події та в самій присутності дипломата "немає нічого особливо незвичайного". Вона уточнила, що захід першочергово організовувався для спілкування з представниками бізнесу, які досі працюють на ринку РФ.

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"Спочатку це була зустріч із компаніями, що ведуть діяльність у Росії, і це найприродніша річ у світі, особливо з огляду на те, що ніколи не існувало абсолютної заборони на ведення бізнесу в Росії", — зазначила Мелоні.

Водночас вона категорично відкинула будь-які сумніви щодо зовнішньополітичного курсу своєї держави. Мелоні запевнила, що підтримка України залишається стабільною.

"Якщо Італія хоче відігравати певну роль, важливо, щоб вона дотримувалася чіткої позиції. І ця позиція ніколи не змінювалася", — пояснила Мелоні.

Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін побоюється припиняти війну через страх перед можливим бунтом мільйонної армії окупантів. Окрім цього, президент висловив готовність організувати вибори, однак підкреслив, що для цього необхідні відповідні умови безпеки та законодавчі підстави.

Росія дедалі частіше атакує об'єкти в безпосередній близькості до кордонів країн НАТО, намагаючись чинити психологічний тиск на західних партнерів та змусити їх скоротити підтримку України. В Інституті вивчення війни вважають, що саме з цією метою окупанти завдали ударів по прикордонній інфраструктурі на Волині, зокрема по залізничному потягу та КПП "Ягодин".

Водночас у європейському небі зростають ризики для цивільних літаків через системні диверсії окупантів і несанкціоновані прольоти безпілотників. Через нещодавній небезпечний інцидент із літаком Володимира Зеленського в повітряному просторі Молдови, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав країни ЄС не зволікати з розбудовою власної військової інфраструктури та готуватися до швидкої відсічі новим загрозам.