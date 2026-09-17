Позиция Италии по Украине: Мелони сделала новое заявление

Джордж Мелони. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Глава итальянского правительства Джорджия Мелони назвала провокационные действия России в Европе попыткой отвлечь внимание от провального для неё хода войны в Украине. Политик подтвердила неизменную позицию Рима в отношении поддержки Киева и прокомментировала недавнюю встречу своего заместителя с российским послом в Милане.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информационное агентство ANSA.

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Джорджия Мелони высказалась по поводу российских провокаций в Европе

Во время заседания правительства и пресс-конференции в Риме в среду, 16 сентября, председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони оценила действия Кремля. Глава правительства считает действия России в Европе прямой реакцией на проблемы в военной кампании.

«Я расцениваю непрекращающиеся российские провокации как проявление нервозности, будто они хотят отвлечь внимание от конфликта, который развивается не так, как должен был бы», — пояснила политик.

Особое внимание Мелони уделила ситуации, вызвавшей резонанс в обществе, в частности встрече вице-премьер-министра Маттео Сальвини с российским послом, которая состоялась в Милане. По словам премьер-министра, в этом событии и в самом присутствии дипломата «нет ничего особенно необычного». Она уточнила, что мероприятие в первую очередь организовывалось для общения с представителями бизнеса, которые до сих пор работают на рынке РФ.

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"Изначально это была встреча с компаниями, ведущими деятельность в России, и это самая естественная вещь в мире, особенно с учетом того, что никогда не существовало абсолютного запрета на ведение бизнеса в России", — отметила Мелони.

В то же время она категорически отвергла любые сомнения относительно внешнеполитического курса своего государства. Мелони заверила, что поддержка Украины остается стабильной.

"Если Италия хочет играть определенную роль, важно, чтобы она придерживалась четкой позиции. И эта позиция никогда не менялась", — пояснила Мелони.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин опасается прекратить войну из-за страха перед возможным бунтом миллионной армии оккупантов. Кроме того, президент выразил готовность организовать выборы, однако подчеркнул, что для этого необходимы соответствующие условия безопасности и законодательные основания.

Россия всё чаще атакует объекты в непосредственной близости от границ стран НАТО, пытаясь оказать психологическое давление на западных партнёров и заставить их сократить поддержку Украины. В Институте изучения войны считают, что именно с этой целью оккупанты нанесли удары по приграничной инфраструктуре на Волыни, в частности по железнодорожному поезду и КПП «Ягодин».

В то же время в европейском воздушном пространстве растут риски для гражданских самолетов из-за систематических диверсий оккупантов и несанкционированных пролетов беспилотников. В связи с недавним опасным инцидентом с самолетом Владимира Зеленского в воздушном пространстве Молдовы еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС не медлить с развитием собственной военной инфраструктуры и готовиться к оперативному отражению новых угроз.