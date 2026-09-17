Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Провокации РФ в Европе указывают на неудачи в войне: заявление Мелони

Провокации РФ в Европе указывают на неудачи в войне: заявление Мелони

Ua ru
17 сентября 2026 09:25
Позиция Италии по Украине: Мелони сделала новое заявление
Джордж Мелони. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Глава итальянского правительства Джорджия Мелони назвала провокационные действия России в Европе попыткой отвлечь внимание от провального для неё хода войны в Украине. Политик подтвердила неизменную позицию Рима в отношении поддержки Киева и прокомментировала недавнюю встречу своего заместителя с российским послом в Милане.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информационное агентство ANSA.

Реклама

Джорджия Мелони высказалась по поводу российских провокаций в Европе

Во время заседания правительства и пресс-конференции в Риме в среду, 16 сентября, председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони оценила действия Кремля. Глава правительства считает действия России в Европе прямой реакцией на проблемы в военной кампании.

«Я расцениваю непрекращающиеся российские провокации как проявление нервозности, будто они хотят отвлечь внимание от конфликта, который развивается не так, как должен был бы», — пояснила политик.

Особое внимание Мелони уделила ситуации, вызвавшей резонанс в обществе, в частности встрече вице-премьер-министра Маттео Сальвини с российским послом, которая состоялась в Милане. По словам премьер-министра, в этом событии и в самом присутствии дипломата «нет ничего особенно необычного». Она уточнила, что мероприятие в первую очередь организовывалось для общения с представителями бизнеса, которые до сих пор работают на рынке РФ.

Читайте также:

"Изначально это была встреча с компаниями, ведущими деятельность в России, и это самая естественная вещь в мире, особенно с учетом того, что никогда не существовало абсолютного запрета на ведение бизнеса в России", — отметила Мелони.

В то же время она категорически отвергла любые сомнения относительно внешнеполитического курса своего государства. Мелони заверила, что поддержка Украины остается стабильной.

"Если Италия хочет играть определенную роль, важно, чтобы она придерживалась четкой позиции. И эта позиция никогда не менялась", — пояснила Мелони.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин опасается прекратить войну из-за страха перед возможным бунтом миллионной армии оккупантов. Кроме того, президент выразил готовность организовать выборы, однако подчеркнул, что для этого необходимы соответствующие условия безопасности и законодательные основания.

Россия всё чаще атакует объекты в непосредственной близости от границ стран НАТО, пытаясь оказать психологическое давление на западных партнёров и заставить их сократить поддержку Украины. В Институте изучения войны считают, что именно с этой целью оккупанты нанесли удары по приграничной инфраструктуре на Волыни, в частности по железнодорожному поезду и КПП «Ягодин».

В то же время в европейском воздушном пространстве растут риски для гражданских самолетов из-за систематических диверсий оккупантов и несанкционированных пролетов беспилотников. В связи с недавним опасным инцидентом с самолетом Владимира Зеленского в воздушном пространстве Молдовы еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС не медлить с развитием собственной военной инфраструктуры и готовиться к оперативному отражению новых угроз.

Европейский союз Италия владимир путин Джорджа Мелони война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации