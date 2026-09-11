Літак Зеленського та дрон у Молдові: що заявив єврокомісар

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська виходять з літака. Фото: Reuters

Російські провокації із застосуванням дронів та диверсій стають частішими й підвищують рівень небезпеки для цивільної авіації в Євросоюзі. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс прокоментував інцидент із літаком Президента України Володимира Зеленського в Молдові. Він наголосив на необхідності для ЄС активніше розвивати оборонні спроможності та бути готовим реагувати на нові провокації.

Про це Андрюс Кубілюс заявив під час спілкування з журналістами, інформує Новини.LIVE.

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У ЄС відреагували на інцидент із літаком Зеленського

Андрюс Кубілюс зазначив, що російські провокації за допомогою безпілотників і диверсій почастішали. За його словами, це робить життя, зокрема цивільне, у державах-членах ЄС більш загрозливим і небезпечним.

Він також наголосив, що тепер постає питання про те, як зупинити таку діяльність Росії.

"Нам справді потрібно визнати, що російські провокації… за допомогою дронів чи диверсій стають частішими. І це робить життя, зокрема цивільне життя в державах-членах ЄС, більш загрозливим і небезпечним", – заявив Кубілюс.

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Окремо єврокомісар прокоментував інцидент із літаком Володимира Зеленського в Молдові. Він зазначив, що, як раніше сказав президент України, ситуація могла не бути прямою агресією проти президентського літака. Водночас Кубілюс наголосив, що цей випадок свідчить про дедалі більшу небезпеку для цивільної авіації у сусідніх країнах.

"Щодо інциденту з президентом Зеленським, так званого інциденту в Молдові — як сказав президент Зеленський, це, можливо, не було прямою агресією проти літака президента – але… цілком зрозуміло, що ситуація стає все більш небезпечною також для цивільної авіації в сусідніх країнах", — наголосив єврокомісар.

Кубілюс закликав ЄС посилювати оборонні спроможності

За словами єврокомісара, зростання подібних загроз вимагає від Європейського Союзу активніших дій у сфері оборони. Йдеться, зокрема, про посилення можливостей для протидії потенційним російським провокаціям.

За його словами, це вимагає від ЄС "бути ще більш проактивними у розбудові наших оборонних спроможностей".

Кубілюс підкреслив, що саме на це спрямована діяльність Альянсу дронів ЄС-України. За його словами, ініціатива має забезпечити готовність реагувати на можливі провокації.

Посадовець підкреслив, що саме це є метою діяльності Альянсу дронів ЄС-України — "бути готовими реагувати на будь-які провокації, що можуть виникнути".

Єврокомісар також нагадав, що ситуація з літаком Зеленського не є першим випадком, коли лідери держав або керівники інституцій опиняються під певною загрозою.

Він навів власний приклад із поїздки країнами східного флангу ЄС разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн минулого року. За його словами, у Болгарії пілоти зіткнулися з проблемами через глушіння навігаційних сигналів, що також становить небезпеку для цивільної авіації.

"Я сам пам’ятаю, як подорожував із Президенткою Комісії Урсулою фон дер Ляєн минулого року країнами Східного флангу, і в Болгарії наші пілоти стикалися з дійсно неабиякими проблемами через глушіння навігаційних сигналів, що також є дуже небезпечним для цивільної авіації", — пригадав європосадовець.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський уперше прокоментував інцидент із дроном поблизу його літака під час вильоту з Молдови. Президент заявив, що поодинокі безпілотники не становлять для України головної проблеми, а найбільший виклик — масовані атаки швидкісних реактивних БпЛА. Для протидії тисячам таких дронів, за словами Зеленського, потрібні сучасні технології, масштабне виробництво та міжнародне партнерство.

Новини.LIVE також писали, що 10 вересня 2026 року літак Володимира Зеленського затримали в Кишиневі після появи російського дрона в повітряному просторі Молдови. Через інцидент країна тимчасово закрила небо, а виліт дозволили після падіння безпілотника. Прем’єр Норвегії Гар Стере заявив, що дрон ледь не збив літак українського президента.