Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ситуация становится опаснее: еврокомиссар о дроне возле самолета Зеленского

Ситуация становится опаснее: еврокомиссар о дроне возле самолета Зеленского

Ua ru
11 сентября 2026 18:44
Самолет Зеленского и дрон в Молдове: что заявил еврокомиссар
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская выходят из самолета. Фото: Reuters

Российские провокации с использованием дронов и диверсий становятся все более частыми и повышают уровень опасности для гражданской авиации в Евросоюзе. Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс прокомментировал инцидент с самолетом президента Украины Владимира Зеленского в Молдове. Он подчеркнул необходимость для ЕС более активно развивать оборонный потенциал и быть готовым реагировать на новые провокации.

Об этом Андрюс Кубилюс заявил во время общения с журналистами, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

В ЕС отреагировали на инцидент с самолетом Зеленского

Андрюс Кубилюс отметил, что российские провокации с использованием беспилотников и диверсий участились. По его словам, это делает жизнь, в частности гражданскую, в государствах-членах ЕС более угрожающей и опасной.

Он также подчеркнул, что теперь возникает вопрос о том, как остановить такую деятельность России.

"Нам действительно нужно признать, что российские провокации… с помощью дронов или диверсий становятся все более частыми. И это делает жизнь, в частности гражданскую жизнь в государствах-членах ЕС, более угрожающей и опасной", — заявил Кубилюс.

Читайте также:

Отдельно еврокомиссар прокомментировал инцидент с самолетом Владимира Зеленского в Молдове. Он отметил, что, как ранее сказал президент Украины, ситуация могла не быть прямой агрессией против президентского самолета. В то же время Кубилюс подчеркнул, что этот случай свидетельствует о все возрастающей опасности для гражданской авиации в соседних странах.

"Что касается инцидента с президентом Зеленским, так называемого инцидента в Молдове — как сказал президент Зеленский, это, возможно, не было прямой агрессией против самолета президента, но… совершенно очевидно, что ситуация становится все более опасной также для гражданской авиации в соседних странах", — подчеркнул еврокомиссар.

Кубилюс призвал ЕС укреплять оборонный потенциал

По словам еврокомиссара, рост подобных угроз требует от Европейского Союза более активных действий в сфере обороны. Речь идет, в частности, об усилении возможностей для противодействия потенциальным российским провокациям.

По его словам, это требует от ЕС "быть еще более проактивными в развитии наших оборонных возможностей".

Кубилюс подчеркнул, что именно на это направлена деятельность Альянса дронов ЕС-Украина. По его словам, инициатива должна обеспечить готовность реагировать на возможные провокации.

Чиновник подчеркнул, что именно в этом заключается цель деятельности Альянса дронов ЕС-Украины — "быть готовыми реагировать на любые провокации, которые могут возникнуть".

Еврокомиссар также напомнил, что ситуация с самолетом Зеленского — не первый случай, когда лидеры государств или руководители институтов оказываются под определенной угрозой.

Он привёл собственный пример из поездки по странам восточного фланга ЕС вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в прошлом году. По его словам, в Болгарии пилоты столкнулись с проблемами из-за подавления навигационных сигналов, что также представляет опасность для гражданской авиации.

"Я сам помню, как в прошлом году путешествовал с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по странам восточного фланга, и в Болгарии наши пилоты сталкивались с действительно серьезными проблемами из-за подавления навигационных сигналов, что также очень опасно для гражданской авиации", — вспомнил еврочиновник.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский впервые прокомментировал инцидент с дроном вблизи его самолета во время вылета из Молдовы. Президент заявил, что единичные беспилотники не представляют для Украины главной проблемы, а самый большой вызов — массированные атаки скоростных реактивных БПЛА. Для противодействия тысячам таких дронов, по словам Зеленского, нужны современные технологии, масштабное производство и международное партнерство.

Новини.LIVE также сообщали, что 10 сентября 2026 года самолет Владимира Зеленского задержали в Кишиневе после появления российского дрона в воздушном пространстве Молдовы. Из-за инцидента страна временно закрыла воздушное пространство, а вылет разрешили после падения беспилотника. Премьер-министр Норвегии Гар Стере заявил, что дрон едва не сбил самолет украинского президента.

Владимир Зеленский Европейский союз Молдова самолет Россия беспилотник
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации