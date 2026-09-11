Самолет Зеленского и дрон в Молдове: что заявил еврокомиссар

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская выходят из самолета. Фото: Reuters

Российские провокации с использованием дронов и диверсий становятся все более частыми и повышают уровень опасности для гражданской авиации в Евросоюзе. Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс прокомментировал инцидент с самолетом президента Украины Владимира Зеленского в Молдове. Он подчеркнул необходимость для ЕС более активно развивать оборонный потенциал и быть готовым реагировать на новые провокации.

Об этом Андрюс Кубилюс заявил во время общения с журналистами, сообщает Новини.LIVE.

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В ЕС отреагировали на инцидент с самолетом Зеленского

Андрюс Кубилюс отметил, что российские провокации с использованием беспилотников и диверсий участились. По его словам, это делает жизнь, в частности гражданскую, в государствах-членах ЕС более угрожающей и опасной.

Он также подчеркнул, что теперь возникает вопрос о том, как остановить такую деятельность России.

"Нам действительно нужно признать, что российские провокации… с помощью дронов или диверсий становятся все более частыми. И это делает жизнь, в частности гражданскую жизнь в государствах-членах ЕС, более угрожающей и опасной", — заявил Кубилюс.

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Отдельно еврокомиссар прокомментировал инцидент с самолетом Владимира Зеленского в Молдове. Он отметил, что, как ранее сказал президент Украины, ситуация могла не быть прямой агрессией против президентского самолета. В то же время Кубилюс подчеркнул, что этот случай свидетельствует о все возрастающей опасности для гражданской авиации в соседних странах.

"Что касается инцидента с президентом Зеленским, так называемого инцидента в Молдове — как сказал президент Зеленский, это, возможно, не было прямой агрессией против самолета президента, но… совершенно очевидно, что ситуация становится все более опасной также для гражданской авиации в соседних странах", — подчеркнул еврокомиссар.

Кубилюс призвал ЕС укреплять оборонный потенциал

По словам еврокомиссара, рост подобных угроз требует от Европейского Союза более активных действий в сфере обороны. Речь идет, в частности, об усилении возможностей для противодействия потенциальным российским провокациям.

По его словам, это требует от ЕС "быть еще более проактивными в развитии наших оборонных возможностей".

Кубилюс подчеркнул, что именно на это направлена деятельность Альянса дронов ЕС-Украина. По его словам, инициатива должна обеспечить готовность реагировать на возможные провокации.

Чиновник подчеркнул, что именно в этом заключается цель деятельности Альянса дронов ЕС-Украины — "быть готовыми реагировать на любые провокации, которые могут возникнуть".

Еврокомиссар также напомнил, что ситуация с самолетом Зеленского — не первый случай, когда лидеры государств или руководители институтов оказываются под определенной угрозой.

Он привёл собственный пример из поездки по странам восточного фланга ЕС вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в прошлом году. По его словам, в Болгарии пилоты столкнулись с проблемами из-за подавления навигационных сигналов, что также представляет опасность для гражданской авиации.

"Я сам помню, как в прошлом году путешествовал с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по странам восточного фланга, и в Болгарии наши пилоты сталкивались с действительно серьезными проблемами из-за подавления навигационных сигналов, что также очень опасно для гражданской авиации", — вспомнил еврочиновник.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский впервые прокомментировал инцидент с дроном вблизи его самолета во время вылета из Молдовы. Президент заявил, что единичные беспилотники не представляют для Украины главной проблемы, а самый большой вызов — массированные атаки скоростных реактивных БПЛА. Для противодействия тысячам таких дронов, по словам Зеленского, нужны современные технологии, масштабное производство и международное партнерство.

Новини.LIVE также сообщали, что 10 сентября 2026 года самолет Владимира Зеленского задержали в Кишиневе после появления российского дрона в воздушном пространстве Молдовы. Из-за инцидента страна временно закрыла воздушное пространство, а вылет разрешили после падения беспилотника. Премьер-министр Норвегии Гар Стере заявил, что дрон едва не сбил самолет украинского президента.