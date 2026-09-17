Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Словения выделила 50 млн долларов на PURL и готовит соглашение о дронах

Словения выделила 50 млн долларов на PURL и готовит соглашение о дронах

Ua ru
17 сентября 2026 16:31
Эксклюзив
Словения и Украина готовят соглашение о дронах и укрепляют сотрудничество в области обороны
Тоне Кайзер. Фото: Кайзер в социальной сети X

Министр иностранных и европейских дел Словении Тоне Кайзер заявил, что Любляна изучает возможности оказания дополнительной помощи Украине в энергетической сфере в преддверии зимы. По его словам, словенская сторона также продолжает углублять взаимодействие с Украиной в сфере безопасности и обороны, а отдельные договоренности между странами уже переходят к практической реализации.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

PURL и поддержка Украины

По словам Тоне Кайзера, около 100 дней назад Словения приняла решение дополнительно выделить $50 млн на инициативу PURL. Он пояснил, что это решение связано с важностью укрепления украинской противовоздушной обороны.

В июле словенское правительство уже сообщало о дополнительном взносе в размере $50 млн. Таким образом, общий взнос страны через механизм PURL достиг $100 млн. Инициатива предусматривает финансирование поставок в Украину критически важного американского вооружения и техники.

Drone Deal между Украиной и Словенией

Кайзер также сообщил, что стороны продвигаются в подготовке Drone Deal. По его словам, соглашение планируется подготовить к реализации.

Читайте также:

Подтверждением этой работы стал и визит словенской правительственной делегации в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Тоне Кайзером и министром обороны Словении Валентином Хайдиняком заявил, что страны обсудили первые результаты совместных оборонных проектов и подготовку Drone Deal.

Словения рассматривает возможность помощи в энергетике

Отдельно Кайзер заявил, что Словения будет изучать возможности оказания помощи Украине в энергетической сфере перед зимой. Он выразил надежду, что в начале следующего года в Словению приедут президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украинский опыт в сфере обороны

«Словения, как и другие страны НАТО, также извлекает пользу из украинского опыта, ведь мы видим, что характер ведения войны коренным образом изменился, и то, что мы сейчас наблюдаем здесь, в Украине, фактически меняет эту среду», — сказал Тоне Кайзер.

По его словам, военное и оборонное сотрудничество между Украиной и Словенией становится все более тесным.

Что известно о визите словенской делегации

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что словенская правительственная делегация, в состав которой также вошли представители ведущих компаний страны, прибыла в четверг, 17 сентября, в Киев для проведения ряда стратегических переговоров. С европейскими чиновниками, в частности с министром иностранных и европейских дел Тоне Кайзером и министром обороны Валентином Хайдиняком, уже встретился президент Украины Владимир Зеленский.

Также Новини.LIVE писали о том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что за прошлый год страны-союзники направили более 10 миллиардов долларов на инициативу PURL и закупку американского вооружения для Украины. По его словам, помощь поступает без перебоев, а союзники должны действовать максимально быстро.

МИД дроны Словения PURL финансирование Drone Deal
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации