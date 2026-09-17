Словения и Украина готовят соглашение о дронах и укрепляют сотрудничество в области обороны

Тоне Кайзер. Фото: Кайзер в социальной сети X

Министр иностранных и европейских дел Словении Тоне Кайзер заявил, что Любляна изучает возможности оказания дополнительной помощи Украине в энергетической сфере в преддверии зимы. По его словам, словенская сторона также продолжает углублять взаимодействие с Украиной в сфере безопасности и обороны, а отдельные договоренности между странами уже переходят к практической реализации.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

PURL и поддержка Украины

По словам Тоне Кайзера, около 100 дней назад Словения приняла решение дополнительно выделить $50 млн на инициативу PURL. Он пояснил, что это решение связано с важностью укрепления украинской противовоздушной обороны.

В июле словенское правительство уже сообщало о дополнительном взносе в размере $50 млн. Таким образом, общий взнос страны через механизм PURL достиг $100 млн. Инициатива предусматривает финансирование поставок в Украину критически важного американского вооружения и техники.

Drone Deal между Украиной и Словенией

Кайзер также сообщил, что стороны продвигаются в подготовке Drone Deal. По его словам, соглашение планируется подготовить к реализации.

Читайте также:

Подтверждением этой работы стал и визит словенской правительственной делегации в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Тоне Кайзером и министром обороны Словении Валентином Хайдиняком заявил, что страны обсудили первые результаты совместных оборонных проектов и подготовку Drone Deal.

Словения рассматривает возможность помощи в энергетике

Отдельно Кайзер заявил, что Словения будет изучать возможности оказания помощи Украине в энергетической сфере перед зимой. Он выразил надежду, что в начале следующего года в Словению приедут президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украинский опыт в сфере обороны

«Словения, как и другие страны НАТО, также извлекает пользу из украинского опыта, ведь мы видим, что характер ведения войны коренным образом изменился, и то, что мы сейчас наблюдаем здесь, в Украине, фактически меняет эту среду», — сказал Тоне Кайзер.

По его словам, военное и оборонное сотрудничество между Украиной и Словенией становится все более тесным.

Что известно о визите словенской делегации

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что словенская правительственная делегация, в состав которой также вошли представители ведущих компаний страны, прибыла в четверг, 17 сентября, в Киев для проведения ряда стратегических переговоров. С европейскими чиновниками, в частности с министром иностранных и европейских дел Тоне Кайзером и министром обороны Валентином Хайдиняком, уже встретился президент Украины Владимир Зеленский.

Также Новини.LIVE писали о том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что за прошлый год страны-союзники направили более 10 миллиардов долларов на инициативу PURL и закупку американского вооружения для Украины. По его словам, помощь поступает без перебоев, а союзники должны действовать максимально быстро.