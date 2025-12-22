Відео
Скороход обурена, що на неї одягли електронний браслет

Скороход обурена, що на неї одягли електронний браслет

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 15:01
Анна Скороход — нардепка обурена електронним браслетом
Народна депутатка Анна Скороход. Фото: Facebook/Слуга народу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 22 грудня знову відклала судове засідання щодо зміни застави народній обраниці Анні Скороход. Вона обурилася, що на неї одягли електронний браслет.

Про це вона сказала у коментарі Новини.LIVE

Читайте також:

Реакція Скороход на перенесення судового засідання

Після перенесення судового засідання Скороход заявила, що апеляційна скарга була подана вчасно, а підстав для перенесення не було. Вона вважає, що суд затягує процес і не хоче розглядати справу по суті.

Крім того, депутатка повідомила, що адвокатське бюро внесло за нею заставу у розмірі 3 млн 28 тис. в позику. Наразі вона носить електронний браслет і дуже цим обурена. 

"Я можу переміщуватись по всій Україні, але для чого браслет, я не знаю. Можливо, наш прокурор передивився Гаррі Поттера в дитинстві. Він думає, що в мене є мітла, на які я можу перелетіти через кордон без паспортів, які в мене були також вилучені", — сказала народна обраниця. 

Водночас вона розкритикувала НАБУ, заявивши, що справа сфабрикована, а оприлюднене відео — змонтоване.

Нагадаємо, Скороход підозрюють в організації злочинної групи та підбурювання до 250  тис. доларів хабаря. Сама нардепка називає цю справу політичним тиском. Наразі слідство ще триває.

Вже 16 грудня народна депутатка виступила у Раді. Вона наголосила, що її неможливо залякати чи змусити мовчати.

хабар Анна Скороход застава ВАКС народні депутати
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
