Анна Скороход — нардеп возмущена электронным браслетом

Народный депутат Анна Скороход. Фото: Facebook/Слуга народа

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 22 декабря снова отложила судебное заседание по изменению залога народной избранницы Анне Скороход. Она возмутилась, что на нее надели электронный браслет.

Об этом она сказала в комментарии Новини.LIVE.

Реакция Скороход на перенос судебного заседания

После переноса судебного заседания Скороход заявила, что апелляционная жалоба была подана вовремя, а оснований для переноса не было. Она считает, что суд затягивает процесс и не хочет рассматривать дело по существу.

Кроме того, депутат сообщила, что адвокатское бюро внесло за нее залог в размере 3 млн 28 тыс. в заем. Сейчас она носит электронный браслет и очень этим возмущена.

"Я могу перемещаться по всей Украине, но для чего браслет, я не знаю. Возможно, наш прокурор пересмотрел Гарри Поттера в детстве. Он думает, что у меня есть метла, на которой я могу перелететь через границу без паспортов, которые у меня были также изъяты", — сказала народная избранница.

В то же время она раскритиковала НАБУ, заявив, что дело сфабриковано, а обнародованное видео — смонтировано.

Напомним, Скороход подозревают в организации преступной группы и подстрекательстве к 250 тыс. долларов взятки. Сама нардеп называет это дело политическим давлением. Сейчас следствие еще продолжается.

Уже 16 декабря народный депутат выступила в Раде. Она подчеркнула, что ее невозможно запугать или заставить молчать.