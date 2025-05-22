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Скорочення USAID руйнує світ — Трамп про реформу програми

22 травня 2025 02:37
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Трамп хоче, щоб до фінансування гуманітарних програм США долучались інші країни
Допомога США по програмі USAID. Ілюстративне фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Президент Дональд Трамп заявив, що скорочення його адміністрацією фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та його програм допомоги по всьому світу є "руйнівним". Проте він жодним чином не сказав, чи планує поновити фінансування таких програм.

Про це повідомляє Reuters.

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На що сподівається Трамп в цьому аспекті

На зустрічі у Білому домі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, репортер запитав Трампа про скорочення більшої частини іноземної допомоги, і той сказав, що це рішення мало значний вплив на Африку.

"Це руйнівно, і, сподіваюся, багато людей почнуть витрачати багато грошей. Я розмовляв з іншими країнами. Ми хочемо, щоб інші країни також долучилися та витрачали гроші, а ми витратили багато. Це величезна проблема, яка існує в багатьох країнах. Сполучені Штати завжди отримують запити на гроші. Ніхто інший не допомагає", — заявив президент США.

Reuters нагадує, що Адміністрація Трампа неодноразово захищала скорочення, стверджуючи, що вони були спрямовані на марнування коштів. Розформування агентства, яким значною мірою керує бізнесмен південноафриканського походження Ілон Маск, є предметом кількох федеральних позовів.

Скільки США витрачає на гуманітарну допомогу

Сполучені Штати є найбільшим у світі донором гуманітарної допомоги, на частку якого припадає щонайменше 38% усіх внесків, зареєстрованих ООН. Минулого року США виділили 61 мільярд доларів іноземної допомоги, трохи понад половину з яких — через USAID.

Агенція Reuters зазначає, що через скорочення фінансування страждає Південна Африка, яка має найвищий у світі тягар ВІЛ-інфекції, де близько 8 мільйонів людей — кожен п’ятий дорослий — живуть з цим вірусом. До скорочень Вашингтон фінансував 17% бюджету країни на боротьбу з ВІЛ. 

Нагадаємо, навесні Марко Рубіо повідомив, що США офіційно закривають 83% програм USAID. Це пов'язано з нецільовим використанням великих сум, що не відповідало інтересам Америки. 

Водночас стало відомо, що USAID розриває угоду про фінансування енергетики України. Сума становила 75 мільйонів доларів.

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