USAID — адміністрація Трампа оскаржить блокування ліквідації агентства

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Адміністрація президента США Дональда Трампа оскаржить рішення суду про блокування ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Американський лідер вважає, що в країні "нечесні судді".

Про це повідомляє CNN.

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Трамп заявив, що його адміністрація планує оскаржити рішення федерального судді, який на невизначений термін заблокував ліквідацію USAID.

"Я гарантую вам, ми будемо оскаржувати. У нас є нечесні судді, які руйнують нашу країну", — сказав президент США.

Крім того, він назвав членів судової системи, які блокували його внутрішню програму, "просвітниками", заявивши, що такі судді, як Чуанг, "хочуть зробити собі ім’я".

Зазначимо, напередодні суддя Теодор Чуанг з окружного суду США в Мериленді постановив, що Департамент урядової етики (DOGE) не може більше розривати жодних контрактів чи грантів USAID, а також звільняти чи відправляти у відпустку інших працівників.

Водночас суддя додав, що мільярдер Ілон Маск "перевищив свої повноваження виконавчої влади".

Нагадаємо, 10 березня Марко Рубіо повідомив, що США офіційно закривають 83% програм USAID. Це пов'язано з нецільовим використанням великих сум, що не відповідало інтересам Америки.

Водночас 12 березня стало відомо, що USAID розриває угоду про фінансування енергетики України. Сума становила 75 мільйонів доларів.