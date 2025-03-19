USAID — администрация Трампа обжалует блокировку ликвидации агентства

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Администрация президента США Дональда Трампа обжалует решение суда о блокировании ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID). Американский лидер считает, что в стране "нечестные судьи".

Об этом сообщает CNN.

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Трамп заявил, что его администрация планирует обжаловать решение федерального судьи, который на неопределенный срок заблокировал ликвидацию USAID.

"Я гарантирую вам, мы будем обжаловать. У нас есть нечестные судьи, которые разрушают нашу страну", — сказал президент США.

Кроме того, он назвал членов судебной системы, которые блокировали его внутреннюю программу, "просветителями", заявив, что такие судьи, как Чуанг, "хотят сделать себе имя".

Отметим, накануне судья Теодор Чуанг из окружного суда США в Мэриленде постановил, что Департамент правительственной этики (DOGE) не может больше разрывать никаких контрактов или грантов USAID, а также увольнять или отправлять в отпуск других работников.

В то же время судья добавил, что миллиардер Илон Маск "превысил свои полномочия исполнительной власти".

Напомним, 10 марта Марко Рубио сообщил, что США официально закрывают 83% программ USAID. Это связано с нецелевым использованием больших сумм, что не соответствовало интересам Америки.

В то же время 12 марта стало известно, что USAID разрывает соглашение о финансировании энергетики Украины. Сумма составляла 75 миллионов долларов.