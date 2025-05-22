Трамп хочет, чтобы к финансированию гуманитарных программ США присоединялись другие страны

Помощь США по программе USAID. Иллюстративное фото: Reuters

Президент Дональд Трамп заявил, что сокращение его администрацией финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) и его программ помощи по всему миру являются "разрушительным". Однако он никоим образом не сказал, планирует ли возобновить финансирование таких программ.

Об этом сообщает Reuters.

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На что надеется Трамп в этом аспекте

На встрече в Белом доме с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, репортер спросил Трампа о сокращении большей части иностранной помощи, и тот сказал, что это решение имело значительное влияние на Африку.

"Это разрушительно, и, надеюсь, многие люди начнут тратить много денег. Я разговаривал с другими странами. Мы хотим, чтобы другие страны также присоединились и тратили деньги, а мы потратили много. Это огромная проблема, которая существует во многих странах. Соединенные Штаты всегда получают запросы на деньги. Никто другой не помогает", — заявил президент США.

Reuters напоминает, что Администрация Трампа неоднократно защищала сокращения, утверждая, что они были направлены на расточительство средств. Расформирование агентства, которым в значительной степени руководит бизнесмен южноафриканского происхождения Илон Маск, является предметом нескольких федеральных исков.

Сколько США тратит на гуманитарную помощь

Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи, на долю которого приходится не менее 38% всех взносов, зарегистрированных ООН. В прошлом году США выделили 61 миллиард долларов иностранной помощи, чуть больше половины из которых - через USAID.

Агентство Reuters отмечает, что из-за сокращения финансирования страдает Южная Африка, которая имеет самое высокое в мире бремя ВИЧ-инфекции, где около 8 миллионов человек - каждый пятый взрослый - живут с этим вирусом. До сокращений Вашингтон финансировал 17% бюджета страны на борьбу с ВИЧ.

Напомним, весной Марко Рубио сообщил, что США официально закрывают 83% программ USAID. Это связано с нецелевым использованием больших сумм, что не соответствовало интересам Америки.

В то же время стало известно, что USAID разрывает соглашение о финансировании энергетики Украины. Сумма составляла 75 миллионов долларов.