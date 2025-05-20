Скільки заробляють російські полонені в Україні та чому вводять податок

Полонені російські військовослужбовці майструють меблі. Фото: Новини.LIVE

В Україні полонені російські військові, яких залучають до праці в українських установах, отримують зарплату залежно від характеру виконуваної роботи. За словами виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка, розмір такої "зарплати" варіюється в межах від 200 до 1500 гривень. Найнижча оплата — за прибирання, найвища — за складніші завдання, наприклад ремонт техніки чи швейну продукцію.

Про це Олександр Павліченко розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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Водночас ці кошти не видаються готівкою. Вони накопичуються на спеціальному картковому рахунку особи, а витратити їх можна в межах установи — у внутрішньому магазині (так званій "отоварці"), де можна купити засоби гігієни, чай, цигарки тощо. Якщо особу звільняють або передають Росії, кошти зберігаються за нею.

Щодо оподаткування — нині в Україні намагаються врегулювати цю ситуацію на законодавчому рівні. Як пояснив Павліченко, для офіційного оподаткування працівник має бути резидентом України з індивідуальним податковим номером, а також мати трудову угоду.

"Держава підганяє правову рамку під те, що не було врегульовано належним чином. Тому що, коли отримують за якусь роботу, а там, відповідно, робота на договірних умовах, то мають бути сплачені всі податки як з доходів фізичної особи. Якщо особа не зареєстрована, не є податковим резидентом, то тут незрозуміло, яким чином ці податки можуть стягуватися. Тому, відповідно, відбувається регулювання. Щодо рівня оплат, то це залежить від характеру виконуваної роботи, тому що частина може працювати умовно на кухні, здійснюючи прибирання території, частина може працювати в швейних майстернях, і залежно від того, скільки вони випрацьовують", — пояснив Павліченко.

Також Олександр Павліченко зазначив, що частина коштів, які нараховуються полоненим, уже зараз спрямовується на покриття витрат на їхнє утримання. Це приблизно 300–500 гривень на місяць з кожного. Тож їхня праця частково компенсує витрати держави на їхнє забезпечення.

Нагадаємо, у березні журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець побувала у місці, де утримують російських полонених. Росіяни розповіли, які умови їм надали, чим вони харчуються та чим займаються в полоні.

Тим часом в СБУ повідомили деякі подробиці щодо запланованого нового обміну полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000".