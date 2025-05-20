Сколько зарабатывают российские пленные в Украине и почему вводят налог

Пленные российские военнослужащие мастерят мебель. Фото: Новини.LIVE

В Украине пленные российские военные, которые привлекаются к труду в украинских учреждениях, получают зарплату в зависимости от характера выполняемой работы. По словам исполнительного директора Украинского Хельсинского союза по правам человека Александра Павличенко, размер такой "зарплаты" варьируется в пределах от 200 до 1500 гривен. Самая низкая оплата — за уборку, самая высокая — за сложные задачи, например ремонт техники или швейную продукцию.

Об этом Александр Павличенко рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Как Украина платит пленным россиянам за работу

В то же время эти средства не выдаются наличными. Они накапливаются на специальном карточном счете лица, а потратить их можно в пределах учреждения — во внутреннем магазине (так называемой "отоварке"), где можно купить средства гигиены, чай, сигареты и тому подобное. Если лицо освобождают или передают России, средства сохраняются за ним.

Относительно налогообложения — сейчас в Украине пытаются урегулировать эту ситуацию на законодательном уровне. Как пояснил Павличенко, для официального налогообложения работник должен быть резидентом Украины с индивидуальным налоговым номером, а также иметь трудовое соглашение.

"Государство подгоняет правовую рамку под то, что не было урегулировано должным образом. Потому что когда получают за какую-то работу, а там, соответственно, работа на договорных условиях, то должны быть уплачены все налоги как с доходов физического лица. Если лицо не зарегистрировано, не является налоговым резидентом, то здесь непонятно, каким образом эти налоги могут взиматься. Поэтому, соответственно, происходит регулирование. Относительно уровня оплат, то это зависит от характера выполняемой работы, потому что часть может работать условно на кухне, осуществляя уборку территории, часть может работать в швейных мастерских, и в зависимости от того, сколько они отрабатывают", — пояснил Павличенко.

Также Александр Павличенко отметил, что часть средств, которые начисляются пленным, уже сейчас направляется на покрытие расходов на их содержание. Это примерно 300-500 гривен в месяц с каждого. Поэтому их труд частично компенсирует расходы государства на их обеспечение.

Напомним, в марте журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец побывала в месте, где удерживают российских пленных. Россияне рассказали, какие условия им предоставили, чем они питаются и чем занимаются в плену.

Тем временем в СБУ сообщили некоторые подробности относительно запланированного нового обмена пленными с Россией в формате "1000 на 1000".