Російським полоненим надаються всі необхідні медичні послуги, навіть стоматологічні

Стоматологія, УЗІ та презервативи — як утримують полонених РФ
Знімальна група Новини.LIVE побувала у таборі для полонених російських окупантів. З'ясувалося, що медичне обслуговування військовополонених РФ на рівні всіх міжнародних стандартів.
Повну версію спеціального репортажу можна передивитись на каналі Новини.LIVE.
Які медичні послуги надають полоненим РФ
Кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець на власні очі переконалася, що російським окупантам у полоні надається все необхідне для підтримки здоров'я. Тут є найсучасніший стоматологічний кабінет, який, напевно, багато хто з окупантів бачить уперше. У цьому ж кабінеті навіть можна зробити рентген зубів.
Окрім цього, при потребі полоненим можуть зробити кардіограму або накласти гіпс. А ще тут є презервативи, хоча український бюджет їх не оплачує. Це ініціатива міжнародних організацій, і презервативи також є в українських тюрмах для рядових злочинців.
Раніше ми повідомляли, що Україна забезпечує російських військовополонених усім необхідним. Окупанти, які перебувають в Україні, отримують належний догляд та забезпечення, зокрема одяг, взуття та засоби гігієни.
Нагадаємо, що юрист Володимир Пилипенко відповів, чи гарантуватиме кінець війни в Україні обмін всіх полонених.
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