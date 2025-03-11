Російським полоненим надаються всі необхідні медичні послуги, навіть стоматологічні

Полонені РФ. Фото: Новини.LIVE

Знімальна група Новини.LIVE побувала у таборі для полонених російських окупантів. З'ясувалося, що медичне обслуговування військовополонених РФ на рівні всіх міжнародних стандартів.

Повну версію спеціального репортажу можна передивитись на каналі Новини.LIVE.

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Кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець на власні очі переконалася, що російським окупантам у полоні надається все необхідне для підтримки здоров'я. Тут є найсучасніший стоматологічний кабінет, який, напевно, багато хто з окупантів бачить уперше. У цьому ж кабінеті навіть можна зробити рентген зубів.

Окрім цього, при потребі полоненим можуть зробити кардіограму або накласти гіпс. А ще тут є презервативи, хоча український бюджет їх не оплачує. Це ініціатива міжнародних організацій, і презервативи також є в українських тюрмах для рядових злочинців.

Раніше ми повідомляли, що Україна забезпечує російських військовополонених усім необхідним. Окупанти, які перебувають в Україні, отримують належний догляд та забезпечення, зокрема одяг, взуття та засоби гігієни.

Нагадаємо, що юрист Володимир Пилипенко відповів, чи гарантуватиме кінець війни в Україні обмін всіх полонених.