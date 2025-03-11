Российским пленным предоставляются все необходимые медицинские услуги, даже стоматологические

Стоматология, УЗИ и презервативы — как содержат пленных РФ
Съемочная группа Новини.LIVE побывала в лагере для пленных российских оккупантов. Выяснилось, что медицинское обслуживание военнопленных РФ находится на уровне всех международных стандартов.
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Какие медицинские услуги предоставляют пленным РФ
Корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец воочию убедилась, что российским оккупантам в плену предоставляется все необходимое для поддержания здоровья. Здесь есть современный стоматологический кабинет, который, наверное, многие из оккупантов видят впервые. В этом же кабинете даже можно сделать рентген зубов.
Кроме этого, при необходимости пленным могут сделать кардиограмму или наложить гипс. А еще здесь есть презервативы, хотя украинский бюджет их не оплачивает. Это инициатива международных организаций, и презервативы также есть в украинских тюрьмах для рядовых преступников.
Ранее мы сообщали, что Украина обеспечивает российских военнопленных всем необходимым. Оккупанты, которые находятся в Украине, получают надлежащий уход и обеспечение, в частности одежду, обувь и средства гигиены.
Напомним, что юрист Владимир Пилипенко ответил, будет ли гарантировать конец войны в Украине обмен всех пленных.
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