Российским пленным предоставляются все необходимые медицинские услуги, даже стоматологические

Пленные РФ. Фото: Новини.LIVE

Съемочная группа Новини.LIVE побывала в лагере для пленных российских оккупантов. Выяснилось, что медицинское обслуживание военнопленных РФ находится на уровне всех международных стандартов.

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Какие медицинские услуги предоставляют пленным РФ

Корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец воочию убедилась, что российским оккупантам в плену предоставляется все необходимое для поддержания здоровья. Здесь есть современный стоматологический кабинет, который, наверное, многие из оккупантов видят впервые. В этом же кабинете даже можно сделать рентген зубов.

Кроме этого, при необходимости пленным могут сделать кардиограмму или наложить гипс. А еще здесь есть презервативы, хотя украинский бюджет их не оплачивает. Это инициатива международных организаций, и презервативы также есть в украинских тюрьмах для рядовых преступников.

Ранее мы сообщали, что Украина обеспечивает российских военнопленных всем необходимым. Оккупанты, которые находятся в Украине, получают надлежащий уход и обеспечение, в частности одежду, обувь и средства гигиены.

Напомним, что юрист Владимир Пилипенко ответил, будет ли гарантировать конец войны в Украине обмен всех пленных.