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Взуття, одяг та мило — скільки Україна витрачає на полонених РФ

10 березня 2025 22:35
Анастасія Писаненко - редактор
Взуття, одяг та мило — скільки Україна витрачає на полонених РФ
Російські полонені. Фото: скриншот
Анастасія Писаненко - редактор

Україна забезпечує російських військовополонених усім необхідним. Окупанти, які перебувають в Україні, отримують належний догляд та забезпечення, зокрема одяг, взуття та засоби гігієни. 

Про це говориться у сюжеті Новини.LIVE.

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Так, полоненим видають зубні щітки, шампунь, мило та інші предмети першої потреби. Крім того, вони отримують новий одяг відповідного розміру, причому з бирками.

Згідно з даними Міністерства юстиції України, щомісяця на утримання одного військовополоненого росіянина держава витрачає близько 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, що юрист Володимир Пилипенко відповів, чи гарантуватиме  кінець війни в Україні обмін всіх полонених.

Крім того, стало відомо, що російським військовополоненим в Україні надають презервативи, оскільки це вимога міжнародного гуманітарного законодавства. Контрацептиви в місцях утримання полонених зʼявилися ще пів року тому.

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