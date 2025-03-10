Обувь, одежда и мыло — сколько Украина тратит на пленных РФ

Российские пленные. Фото: скриншот

Украина обеспечивает российских военнопленных всем необходимым. Оккупанты, которые находятся в Украине, получают надлежащий уход и обеспечение, в частности одежду, обувь и средства гигиены.

Об этом говорится в сюжете Новини.LIVE.

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Так, пленным выдают зубные щетки, шампунь, мыло и другие предметы первой необходимости. Кроме того, они получают новую одежду соответствующего размера, причем с бирками.

Согласно данным Министерства юстиции Украины, ежемесячно на содержание одного военнопленного россиянина государство тратит около 10 тысяч гривен.

Напомним, что юрист Владимир Пилипенко ответил, будет ли гарантировать конец войны в Украине обмен всех пленных.

Кроме того, стало известно, что российским военнопленным в Украине предоставляют презервативы, поскольку это требование международного гуманитарного законодательства. Контрацептивы в местах содержания пленных появились еще полгода назад.