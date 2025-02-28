Презервативи в таборах для полонених РФ — для чого це потрібно

Російські військовополонені. Фото: Новини.LIVE

Російським військовополоненим в Україні надають презервативи, оскільки це вимога міжнародного гуманітарного законодавства. Контрацептиви в місцях утримання полонених зʼявилися ще пів року тому.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Кореспондентка Новини.LIVE відвідала один із таборів, де утримують російських військовополонених та розповіла, що презервативи в місцях утримання полонених зʼявилися ще пів року тому.

Також відомо, що контрацептиви є не лише у таборах для військовополонених, а й у решті місць позбавлення волі. Цю ініціативу фінансують коштом міжнародних організацій, зокрема, таких як ООН.

Російські військовополонені. Фото: Новини.LIVE

Водночас ведуча ютуб-проєкту "Це ніхто не буде дивитись" Емма Антонюк розповіла, що Міжнародний комітет "Червоного хреста" домігся послаблення умов утримання для російських полонених та забезпечив їм низку поліпшень. За її словами, організація скасувала правило, коли під час шикування полонені повинні дивитися в землю.

Крім того, Комітет "Червоного хреста" також приймає скарги полонених та досягає певних успіхів у відстоюванні забаганок окупантів.

Нагадаємо, нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов сказав, кого з військовополонених Росія відмовляється віддати.

Водночас юрист Володимир Пилипенко пояснив, чи гарантуватиме обмін "всіх на всіх" кінець війни в Україні.