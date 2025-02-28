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Стало известно, почему пленным РФ начали выдавать презервативы

28 февраля 2025 16:11
Карина Приходько - Редактор
Презервативы в лагерях для пленных РФ — для чего это нужно
Российские военнопленные. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Российским военнопленным в Украине предоставляют презервативы, поскольку это требование международного гуманитарного законодательства. Контрацептивы в местах содержания пленных появились еще полгода назад.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Презервативы в лагерях для военнопленных РФ

Корреспондент Новини.LIVE посетила один из лагерей, где удерживают российских военнопленных и рассказала, что презервативы в местах содержания пленных появились еще полгода назад.

Также известно, что контрацептивы есть не только в лагерях для военнопленных, но и в остальных местах лишения свободы. Эту инициативу финансируют за счет международных организаций, в частности, таких как ООН.

російські військовополонені
Российские военнопленные. Фото: Новини.LIVE

В то же время ведущая ютуб-проекта "Это никто не будет смотреть" Эмма Антонюк рассказала, что Международный комитет "Красного креста" добился ослабления условий содержания для российских пленных и обеспечил им ряд улучшений. По ее словам, организация отменила правило, когда во время построения пленные должны смотреть в землю.

Кроме того, Комитет "Красного креста" также принимает жалобы пленных и достигает определенных успехов в отстаивании прихотей оккупантов.

Напомним, недавно глава ГУР Кирилл Буданов сказал, кого из военнопленных Россия отказывается отдать.

В то же время юрист Владимир Пилипенко объяснил, будет ли гарантировать обмен "всех на всех" конец войны в Украине.

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