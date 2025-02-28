Презервативы в лагерях для пленных РФ — для чего это нужно

Стало известно, почему пленным РФ начали выдавать презервативы
Российским военнопленным в Украине предоставляют презервативы, поскольку это требование международного гуманитарного законодательства. Контрацептивы в местах содержания пленных появились еще полгода назад.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Презервативы в лагерях для военнопленных РФ
Корреспондент Новини.LIVE посетила один из лагерей, где удерживают российских военнопленных и рассказала, что презервативы в местах содержания пленных появились еще полгода назад.
Также известно, что контрацептивы есть не только в лагерях для военнопленных, но и в остальных местах лишения свободы. Эту инициативу финансируют за счет международных организаций, в частности, таких как ООН.
В то же время ведущая ютуб-проекта "Это никто не будет смотреть" Эмма Антонюк рассказала, что Международный комитет "Красного креста" добился ослабления условий содержания для российских пленных и обеспечил им ряд улучшений. По ее словам, организация отменила правило, когда во время построения пленные должны смотреть в землю.
Кроме того, Комитет "Красного креста" также принимает жалобы пленных и достигает определенных успехов в отстаивании прихотей оккупантов.
Напомним, недавно глава ГУР Кирилл Буданов сказал, кого из военнопленных Россия отказывается отдать.
В то же время юрист Владимир Пилипенко объяснил, будет ли гарантировать обмен "всех на всех" конец войны в Украине.
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