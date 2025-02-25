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Обмін всіх полонених — чи гарантуватиме це кінець війни в Україні

25 лютого 2025 13:39
Аркадій Пастула - Редактор
Обмін полоненими всіх на всіх — Пилипенко відповів, чи гарантуватиме це кінець війни
Повернення українських захисників з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадій Пастула - Редактор

Заслужений юрист України Володимир Пилипенко прокоментував можливий обмін полоненими "всіх на всіх". За його словами, це не гарантувати кінець війни.

Про це Володимир Пилипенко сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 25 лютого.

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Пилипенко зазначив, що обмін військовополоненими свідчить про те, що дотримується один з основних принципів міжнародного гуманітарного права — гуманність. Однак Женевські конвенції не регулюють обмін. За словами юриста, це "добра воля держав-учасників".

"Інколи війни закінчувалися, і вже після того, як вони закінчилися, з миром продовжувався обмін, повернення, репатріація військовополонених. Історія знає багато таких прикладів. Хоча це може бути дійсно першим кроком до того (миру, — ред.)", — наголосив Пилипенко.

Він зазначив, що РФ в будь-якому випадку несе відповідальність за масові страти та жорстоке поводження з українськими військовими. За словами юриста, МКС має розпочати відповідні провадження.

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео, де російські військові відкривають вогонь по українських військовополонених на Курському напрямку.

Також у Львові пройшла акція на підтримку військовополонених. Учасники заходу закликали до повернення захисників додому живими.

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