Обмен пленными всех на всех — Пилипенко ответил, будет ли гарантировать это конец войны

Возвращение украинских защитников из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко прокомментировал возможный обмен пленными "всех на всех". По его словам, это не гарантирует конец войны.

Об этом Владимир Пилипенко сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 25 февраля.

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Обмен пленными "всех на всех"

Пилипенко отметил, что обмен военнопленными свидетельствует о том, что соблюдается один из основных принципов международного гуманитарного права — гуманность. Однако Женевские конвенции не регулируют обмен. По словам юриста, это "добрая воля государств-участников".

"Иногда войны заканчивались, и уже после того, как они закончились, с миром продолжался обмен, возвращение, репатриация военнопленных. История знает много таких примеров. Хотя это может быть действительно первым шагом к тому (миру, — Ред.)", — подчеркнул Пилипенко.

Он отметил, что РФ в любом случае несет ответственность за массовые казни и жестокое обращение с украинскими военными. По словам юриста, МУС должен начать соответствующие производства.

Напомним, в сети появилось видео, где российские военные открывают огонь по украинским военнопленным на Курском направлении.

Также во Львове прошла акция в поддержку военнопленных. Участники мероприятия призвали к возвращению защитников домой живыми.