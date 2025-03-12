В яких умовах утримують військовополонених РФ — сюжет Новини.LIVE

Полонені в місцях утримання. Фото: Новини.LIVE

Російські військовополонені в Україні мають належні умови утримання та час на дозвілля. Так, в місцях утримання росіян є навіть телевізор.

В одному з таких таборів для військовополонених побувала кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Журналістка показала, що у кімнаті відпочинку в місці утримання полонених кожне ліжко пронумероване та ідеально застелене. Також повсюди ідеальна чистота й порядок.

На столиках поруч з ліжками можна побачити художні книги та релігійну літературу. Крім того, полонені мають окрему кімнату відпочинку із телевізором. Вони мають право на перегляд українського телебачення по дві години на день.

Нагадаємо, полонені окупанти в Україні отримують належний догляд в місцях утримання.

Також у сюжеті Новини.LIVE ми показали, де починається шлях кожного полоненого росіянина.

Крім того, наша редакція чекала на погодження поїздки до табору багато тижнів — це через велику кількість охочих журналістів.

Загалом на території України є п’ять таборів для військовополонених. Перший відкрили у 2022 році, а останній — буквально в останні місяці.