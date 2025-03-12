В каких условиях удерживают военнопленных РФ — сюжет Новини.LIVE

Пленные в местах удержания. Фото: Новини.LIVE

У российских военнопленных в Украине надлежащие условия содержания и время на досуг. Так, в местах удержания россиян есть даже телевизор.

В одном из таких лагерей для военнопленных побывала корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Журналистка показала, что в комнате отдыха в месте удержания пленных каждая кровать пронумерована и идеально застелена. Также повсюду идеальная чистота и порядок.

На столиках рядом с кроватями можно увидеть художественные книги и религиозную литературу. Кроме того, у пленных есть отдельная комната отдыха с телевизором. Они имеют право на просмотр украинского телевидения по два часа в день.

Напомним, пленные оккупанты в Украине получают надлежащий уход в местах удержания.

Также в сюжете Новини.LIVE мы показали, где начинается путь каждого пленного россиянина.

Кроме того, наша редакция ждала согласования поездки в лагерь много недель — это из-за большого количества желающих журналистов.

Всего на территории Украины пять лагерей для военнопленных. Первый открыли в 2022 году, а последний — буквально в последние месяцы.