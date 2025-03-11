Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими виповнилось три роки — скільки обмінів здійснили

Звільнений з полону український військовий. Ілюстративне фото: ОП

У вівторок, 11 березня, виповнилося три роки від створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. За цей час було проведено 61 обмін.

Про це повідомили у пресслужбі Коордштабу (КШ) у Telegram.

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З березня 2022 року в результаті перемовин з росіянами було здійснено 61 обмін полоненими.

"4131 людина змогла повернутися до рідних та близьких, на вільну від російського окупанта землю. Поза обмінами з російської неволі також повернуто ще 447 наших людей", — йдеться у повідомленні.

За три роки були створені регіональні консультаційні центри в Харкові, Миколаєві, Вінниці, Львові.

"Розроблені та впроваджені унікальна Інформаційна система Коордштабу, Особистий кабінет для родин. З 2024 року завдяки внесеним до 257 постанови Кабміну змінам організація також почала офіційно займатися справами цивільних поневолених. Крім того, завдяки роботі перемовної групи Коордштабу здійснюється репатріація загиблих Захисників та Захисниць", — додали у пресслужбі.

В Координаційному штабі зазначили, що за роки було створено кілька напрямків діяльності.

"Робота в громадських приймальнях, реабілітація та реінтеграція звільнених у суспільство, безкоштовна юридична та психологічна допомога, організація міжнародних подій, проєкти "Люди майбутнього", "Хочу жить", "Хочу к своим", "Хочу найти" — усе це важливі напрямки нашої діяльності. Але основним покликанням і призначенням Координаційного штабу залишається звільнення з російської неволі військовослужбовців та цивільних", — підсумували у КШ.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE відвідали табір для військовополонених, де на власні очі побачили умови, в яких утримуються російські солдати, та почули їхні думки про війну в Україні.