Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными исполнилось три года — сколько обменов осуществили

Освобожденный из плена украинский военный. Иллюстративное фото: ОП

Во вторник, 11 марта, исполнилось три года с момента создания Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. За это время был проведен 61 обмен.

Об этом сообщили в пресс-службе Коордштаба (КШ) в Telegram.

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С марта 2022 года в результате переговоров с россиянами был осуществлен 61 обмен пленными.

"4131 человек смог вернуться к родным и близким, на свободную от российского оккупанта землю. Вне обменов из российской неволи также возвращено еще 447 наших людей", — говорится в сообщении.

За три года были созданы региональные консультационные центры в Харькове, Николаеве, Виннице, Львове.

"Разработаны и внедрены уникальная Информационная система Коордштаба, Личный кабинет для семей. С 2024 года благодаря внесенным в 257 постановление Кабмина изменениям организация также начала официально заниматься делами гражданских пленных. Кроме того, благодаря работе переговорной группы Коордштаба осуществляется репатриация погибших Защитников и Защитниц", — добавили в пресс-службе.

В Координационном штабе отметили, что за годы было создано несколько направлений деятельности.

"Работа в общественных приемных, реабилитация и реинтеграция освобожденных в общество, бесплатная юридическая и психологическая помощь, организация международных событий, проекты "Люди будущего", "Хочу жить", "Хочу к своим", "Хочу найти" — все это важные направления нашей деятельности. Но основным призванием и назначением Координационного штаба остается освобождение из российской неволи военнослужащих и гражданских", — подытожили в КШ.

Напомним, журналисты Новини.LIVE посетили лагерь для военнопленных, где воочию увидели условия, в которых содержатся российские солдаты, и услышали их мнения о войне в Украине.