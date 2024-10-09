Виїзд чоловіків за кордон — скільки українців загинуло, незаконно тікаючи

Прикордонник спостерігає на кордоні. Фото: ДПСУ

У пунктах пропуску щоденно відбуваються спроби незаконно перетнути кордон. Загинуло вже понад 40 людей, які намагались втекти з України, здебільшого на річках та в горах.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби під час брифінгу, пише Укрінформ.

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"Вже понад 40 осіб втратили життя, намагаючись подолати лінію кордону у незаконний спосіб. Більшість таких випадків сталася на річках. Фактично люди тонули, не оцінивши свої сили. Є випадки, звичайно, і в горах", — сказав Демченко.

Він також додав, що бували випадки, коли прикордонники неодноразово рятували життя особам, які блукали горами і були на межі виснаження.

За словами речника ДПСУ, в пунктах пропуску щоденно відбуваються спроби незаконно перетнути кордон. Люди підробляють документи та фальшують умови виїзду.

Однак найбільше спроб втекти з України відбувається поза межами пунктів пропуску, одним із найактивніших напрямків залишається кордон з Румунією та Молдовою. Менше випадків фіксується на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Польщею.

"Починаючи із серпня, відмічається динаміка до зменшення спроб незаконного перетину кордону. Вже похолодало, і в горах випадав сніг. Йдуть дощі, і тому через складні погодні умови кількість спроб незаконного перетину кордону зменшується", — пояснив Демченко.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники врятували чоловіка, який заблукав у горах та ледь не замерз на смерть. Він намагався незаконно втекти за кордон, придбавши "маршрут" у переправника.

Також ми писали, що чоловік призовного віку хотів незаконно потрапити до Польщі, але заблукав і опинився біля Білорусі.

А в горах Закарпаття ледь не замерзли двоє чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії.