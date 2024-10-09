Выезд мужчин за границу — сколько украинцев погибло, незаконно убегая

Пограничник наблюдает на границе. Фото: ГПСУ

В пунктах пропуска ежедневно происходят попытки незаконно пересечь границу. Погибло уже более 40 человек, которые пытались сбежать из Украины, в основном на реках и в горах.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы во время брифинга, пишет Укринформ.

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"Уже более 40 человек потеряли жизнь, пытаясь преодолеть линию границы незаконным способом. Большинство таких случаев произошло на реках. Фактически люди тонули, не оценив свои силы. Есть случаи, конечно, и в горах", — сказал Демченко.

Он также добавил, что бывали случаи, когда пограничники неоднократно спасали жизнь людям, которые бродили по горам и были на грани истощения.

По словам спикера ГПСУ, в пунктах пропуска ежедневно происходят попытки незаконно пересечь границу. Люди подделывают документы и фальсифицируют условия выезда.

Однако больше всего попыток бежать из Украины происходит за пределами пунктов пропуска, одним из самых активных направлений остается граница с Румынией и Молдовой. Меньше случаев фиксируется на границе с Венгрией, Словакией и Польшей.

"Начиная с августа, отмечается динамика к уменьшению попыток незаконного пересечения границы. Уже похолодало, и в горах выпадал снег. Идут дожди, и потому из-за сложных погодных условий количество попыток незаконного пересечения границы уменьшается", — пояснил Демченко.

Напомним, недавно пограничники спасли заблудившегося в горах мужчину едва не замерзшего насмерть. Он пытался незаконно бежать за границу, приобретя "маршрут" у переправителя.

Также мы писали, что мужчина призывного возраста хотел незаконно попасть в Польшу, но заблудился и оказался возле Беларуси.

А в горах Закарпатья чуть не замерзли двое мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию.