Прикордонники врятували чоловіка, який заблукав у горах на шляху до Словаччини

Сам подзвонив — прикордонники врятували ухилянта, який заблукав в горах
Прикордонники врятували чоловіка, який заблукав у горах та ледь не замерз на смерть. Він намагався незаконно втекти за кордон, придбавши "маршрут" у переправника.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у суботу, 5 жовтня.
Заплатив 2000 доларів за вірну смерть
Порушник хотів втекти до Словаччини. Оскільки виїзд військовозобов'язаним чоловікам за кордон наразі заборонений, він купив у соцмережах "шлях" у переправника, який вказував йому напрямок руху за 2 тисячі доларів США.
Чоловік дуже швидко заблукав у лісистих горах та провів цілу ніч під дощем. Боячись за своє життя та здоров'я, він все-таки наважився зателефонувати на гарячу лінію ДПСУ та попросив порятунку. Йому надали необхідну допомогу.
"Провівши цілу ніч під дощем, змерзлий, голодний і наляканий звуками диких звірів, він зателефонував на гарячу лінію ДПСУ і попросив його врятувати. Прикордонники розшукали знесиленого та переохолодженого чоловіка та доправили його у підрозділ, обігріли та нагодували", — розповіли у пресслужбі.
Надалі чоловік постане перед судом за спробу незаконного перетину кордону.
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