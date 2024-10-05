Пограничники спасли заблудившегося в горах мужчину на пути в Словакию

Работница ГПСУ оформляет административное нарушение. Фото: ГПСУ

Пограничники спасли мужчину, заблудившегося в горах и чуть не замерзшего до смерти. Он пытался незаконно бежать за границу, приобретя "маршрут" у переправителя.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в субботу, 5 октября.

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Нарушитель хотел бежать в Словакию. Поскольку выезд военнообязанным мужчинам за границу запрещен, он купил в соцсетях "путь" у переправителя, который указывал ему направление движения за 2 тысячи долларов США.

Мужчина очень быстро заблудился в лесистых горах и провел всю ночь под дождем. Боясь за свою жизнь и здоровье, он все же решился позвонить по горячей линии ГНСУ и попросил спасения. Ему оказали необходимую помощь

"Проведя всю ночь под дождем, замерзший, голодный и испуганный звуками диких зверей, он позвонил по телефону на горячую линию ГНСУ и попросил его спасти. Пограничники разыскали обессиленного и переохлажденного мужчину и доставили его в подразделение, обогрели и накормили", — рассказали в ГПСУ.

В дальнейшем мужчина предстанет перед судом за попытку незаконного пересечения границы.

Напомним, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE рассказал, как пограничники воюют на фронте.

Также мы показывали кадры, как пограничники накрыли захватчиков минометным огнем в Харьковской области.