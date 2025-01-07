КМІС провів опитування серед українців щодо довіри Зеленському

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Серед 2000 громадян України провели опитування стосовно довіри Президенту Володимиру Зеленському. З'ясувалося, що у грудні 2024 року довіряли лідеру країни 52% українців.

Про це йдеться в результатах опитування КМІС.

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Серед опитаних українців 52% відповіли, що довіряють Зеленському та 39% — що ні. Ще 9% не можуть визначитися зі своїм ставленням до президента.

Загалом у порівнянні з попереднім роком показники довіри погіршилися, але баланс довіри-недовіри лишається позитивним — +13%.

Графік довіри. Фото: КМІС

Наприкінці 2023 року на це запитання ствердно дали відповідь 77%, але до лютого 2024 року ця частка знизилася до 64%, а до травня 2024 року — до 59%. Водночас зросла кількість людей, як не довіряють Зеленському — з 22% до 36%.

До жовтня минулого року ситуація стабілізувалася, але у грудні рівень довіри знову знизився здебільшого за рахунок тих, хто має невизначене ставлення. Тобто насамперед зросла частка громадян, які не можуть відповісти на запитання однозначно.

Раніше в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману Зеленський заявив, що гарантії безпеки для Києва будуть ефективними лише за умови їх надання США.

А експертка з етикету і дипломатичного протоколу Наталія Адаменко пояснила, чому Зеленський вдався до лайки під час інтерв'ю.