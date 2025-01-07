КМИС провел опрос среди украинцев относительно доверия Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Среди 2000 граждан Украины провели опрос относительно доверия Президенту Владимиру Зеленскому. Выяснилось, что в декабре 2024 года доверяли лидеру страны 52% украинцев.

Об этом говорится в результатах опроса КМИС.

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Среди опрошенных украинцев 52% ответили, что доверяют Зеленскому и 39% — что нет. Еще 9% не могут определиться со своим отношением к президенту.

В целом по сравнению с предыдущим годом показатели доверия ухудшились, но баланс доверия-недоверия остается положительным — +13%.

График доверия. Фото: КМИС

В конце 2023 года на этот вопрос утвердительно дали ответ 77%, но к февралю 2024 года эта доля снизилась до 64%, а к маю 2024 года — до 59%. В то же время выросло количество людей, которые не доверяют Зеленскому — с 22% до 36%.

К октябрю прошлого года ситуация стабилизировалась, но в декабре уровень доверия снова снизился в основном за счет тех, кто имеет неопределенное отношение. То есть прежде всего выросла доля граждан, которые не могут ответить на вопрос однозначно.

Ранее в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Киева будут эффективными только при условии их предоставления США.

А эксперт по этикету и дипломатическому протоколу Наталья Адаменко объяснила, почему Зеленский прибегнул к ругани во время интервью.