Скільки коштує пальне в Україні сьогодні

Скільки коштує пальне в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 7 березня 2026 23:31
Ціни на бензин 7 березня — яка вартість станом на сьогодні
Ціни на пальне у Харкові 7 березня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

В Україні станом на 7 березня ціни на пальне продовжують коливатися. Основною причиною цього є загострення ситуації на Близькому Сході та нестабільність на світових ринках.  

Про це повідомляє Новини.LIVE

Читайте також:

Ціни на бензин у Київській області 7 березня

У Київській області 7 березня на АЗС ціни на пальне залишаються стабільними. Так, літр бензину марки "95-й" коштує від 67,90 грн, а преміальний А-100 — від 77,90 грн за літр. 

Ціни на пальне в Києві 7 березня
Скриншот цін на пальне. Фото: Мінфін

Ціни на дизельне пальне стартують від 68,99 грн за літр. А газ коштує від 39,99 грн за літр. 

Ціни на бензин у Львові 7 березня

Літр бензину марки "95-й" у Львові станом на 7 березня коштує від 66,99 до 70,99 грн, а преміальний "100-й" — близько 80,99 грн за літр. 

Ціни на бензин у Львові 7 березня
Скриншот цін на пальне. Фото: Мінфін

Скільки коштує бензин у Харкові 7 березня

У Харкові ціни на пальне наступні:

  • Бензин А-95 — від 63,90 грн/л;
  • Бензин 95+ — від 66,98 грн/л;
  • Бензин А-92 — від 63,99 грн за літр;
  • Дизельне пальне (ДП) — від 68,99 грн за літр;
  • Автомобільний газ (пропан-бутан) — від 37,49 грн за літр.
Ціни на бензин у Харкові 7 березня
Скриншот цін на пальне. Фото: Мінфін

Ціни на пальне в Україні 7 березня

Станом на 7 березня 2026 року в Україні роздрібні ціни на пальне на АЗС залишаються високими через стрімке здорожчання в останні дні. За тиждень ціни на бензин та дизель додали приблизно 5–10 грн/л на багатьох АЗС через вплив світових котирувань та невизначеність на ринках.

Середні розрахункові ціни на 6 березня (останні статистичні дані) були:

  • А-95 Premium — 72,31 грн,
  • А-95 — 68,37 грн,
  • А-92 — 65,80 грн,
  • дизель — 69,10 грн,
  • газ — 40,33 грн.

Ціни можуть відрізнятися між мережами АЗС, регіонами та окремими станціями. Загальна тенденція — повільне підвищення вартості пального через зовнішні ринкові фактори, включно із зростанням світових цін на нафту та логістичними ризиками. 

Прогнози щодо цін на бензин в Україні

Фінансовий аналітик Олексій Кущ прогнозує подорожчання пального до 100 гривень за літр. Таке станеться, якщо барель нафти подорожчає до 120 доларів.

Водночас Ніна Южаніна попередила, що ціна на бензин може зрости до 150 грн. Таке здорожчання відобразиться на цінах на більшості товарів в Україні.  

ціни на паливо бензин Україна АЗС автомобіль пальне
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
