Ціни на бензин 7 березня — яка вартість станом на сьогодні

В Україні станом на 7 березня ціни на пальне продовжують коливатися. Основною причиною цього є загострення ситуації на Близькому Сході та нестабільність на світових ринках.

У Київській області 7 березня на АЗС ціни на пальне залишаються стабільними. Так, літр бензину марки "95-й" коштує від 67,90 грн, а преміальний А-100 — від 77,90 грн за літр.

Ціни на дизельне пальне стартують від 68,99 грн за літр. А газ коштує від 39,99 грн за літр.

Ціни на бензин у Львові 7 березня

Літр бензину марки "95-й" у Львові станом на 7 березня коштує від 66,99 до 70,99 грн, а преміальний "100-й" — близько 80,99 грн за літр.

Скільки коштує бензин у Харкові 7 березня

У Харкові ціни на пальне наступні:

Бензин А-95 — від 63,90 грн/л;

Бензин 95+ — від 66,98 грн/л;

Бензин А-92 — від 63,99 грн за літр;

Дизельне пальне (ДП) — від 68,99 грн за літр;

Автомобільний газ (пропан-бутан) — від 37,49 грн за літр.

Ціни на пальне в Україні 7 березня

Станом на 7 березня 2026 року в Україні роздрібні ціни на пальне на АЗС залишаються високими через стрімке здорожчання в останні дні. За тиждень ціни на бензин та дизель додали приблизно 5–10 грн/л на багатьох АЗС через вплив світових котирувань та невизначеність на ринках.

Середні розрахункові ціни на 6 березня (останні статистичні дані) були:

А-95 Premium — 72,31 грн,

А-95 — 68,37 грн,

А-92 — 65,80 грн,

дизель — 69,10 грн,

газ — 40,33 грн.

Ціни можуть відрізнятися між мережами АЗС, регіонами та окремими станціями. Загальна тенденція — повільне підвищення вартості пального через зовнішні ринкові фактори, включно із зростанням світових цін на нафту та логістичними ризиками.

Прогнози щодо цін на бензин в Україні

Фінансовий аналітик Олексій Кущ прогнозує подорожчання пального до 100 гривень за літр. Таке станеться, якщо барель нафти подорожчає до 120 доларів.

Водночас Ніна Южаніна попередила, що ціна на бензин може зрости до 150 грн. Таке здорожчання відобразиться на цінах на більшості товарів в Україні.