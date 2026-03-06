Відео
Головна Новини дня Як змінилися ціни на бензин в Україні сьогодні

Як змінилися ціни на бензин в Україні сьогодні

Дата публікації: 6 березня 2026 23:59
Скільки коштує бензин в Україні 6 березня
Ціни на пальне у Харкові 6 березня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Станом на 6 березня ціни на пальне в Україні продовжують коливатися. Фахівці пояснюють це нестабільністю на світових ринках та загостренням ситуації на Близькому Сході, що впливає на внутрішній ринок АЗС.

Про це інформує Новини.LIVE у п'ятницю, 6 березня.

Ціни на бензин у Києві 6 березня

У Києві 6 березня на АЗС ціни на пальне залишаються стабільними. Так, літр бензину марки "95-й" коштує від 67,90 грн, а преміальний А-100 — від 77,90 грн за літр.

Порівняно з вчорашнім днем, 5 березня, суттєвих змін у вартості пального не зафіксовано. На більшості заправок черг немає, тож водії можуть швидко заправитися без очікування.

Середні ціни на пальне на Київщині 6 березня

Ціни на АЗС Київщини 6 березня

Ціни на бензин у Львові 6 березня

У Львові 6 березня ціни на пальне залишаються стабільними й суттєвих змін у порівнянні з учорашнім днем не зафіксовано. Літр бензину марки "95-й" коштує від 68,99 до 73,99 грн, а преміальний "100-й" — близько 80,99 грн за літр.

Як і в столиці, на львівських АЗС черг немає, тож водії можуть швидко заправитися.

Середні ціни на пальне на Львівщині 6 березня

Ціни на АЗС Львівщини 6 березня

Вартість бензину у Харкові 6 березня

У Харків продовжують фіксуватися нові ціни на пальне. До прикладу, станом на 6 березня 2026 року на автозаправній станції мережі ОВИС вартість літра пального така:

  • Бензин А-95 — 66,99 грн за літр;
  • Бензин А-95 Active (покращене пальне з присадками) — 68,99 грн за літр;
  • Бензин А-92 — 63,99 грн за літр;
  • Дизельне пальне (ДП) — 69,99 грн за літр;
  • Автомобільний газ (пропан-бутан) — 39,99 грн за літр.

Водночас на одній з АЗС мережі Mustang у Харкові вартість пального станом на 6 березня наступна:

  • Дизельне пальне ДП — 70,99 грн/л;
  • Дизель Mustang — 73,99 грн/л;
  • Бензин А-95 (Євро) — 70,99 грн/л;
  • Бензин 95 Mustang — 73,99 грн/л;
  • Бензин А-100 — 80,99 грн/л.

Середні ціни на пальне на Харківщині 6 березня

Ціни на АЗС Харківщини 6 березня

Середні ціни на пальне по Україні 6 березня

Станом на 6 березня 2026 року в Україні зафіксовано незначні зміни середніх цін на основні види автомобільного пального.

Зокрема, бензин А-95 преміум у середньому коштує 72,31 грн за літр. За останню добу його ціна зросла на 0,01 грн, що становить +0,014%.

Водночас бензин А-95 продається в середньому по 68,37 грн за літр. Порівняно з попереднім показником його вартість збільшилася на 0,09 грн, або +0,132%.

Бензин А-92 також подорожчав. Його середня ціна наразі становить 65,80 грн за літр. За добу цей вид пального додав 0,29 грн, що відповідає +0,443%.

Середня ціна на дизельне пальне складає 69,10 грн за літр. За останню добу вартість зросла на 0,15 грн, або +0,218%.

Найнижчою залишається ціна на автомобільний газ. У середньому він коштує 40,33 грн за літр, подорожчавши на 0,10 грн, що становить +0,249%.

Зазначимо, що наведені показники розраховані без урахування тимчасово окупованих територій — Криму, Севастополя та частини Донбасу.

Прогнози щодо цін на бензин в Україні

Експерти прогнозують, що ціна на бензин А-95 може ще піднятися на 2 гривні за літр у найближчі тижні. Вони наголошують, що це вплине і на вартість інших товарів для українців.

Народна депутатка Ніна Южаніна висловила занепокоєння через ситуацію на паливному ринку. Вона зазначила, що бензин в Україні теоретично може коштувати до 150 гривень за літр, якщо Антимонопольний комітет не втрутиться.

Економічний експерт Олег Пендзин вважає, що А-95 може подорожчати ще на 10 гривень за літр. За його оцінкою, таке підвищення ймовірне, якщо світова ціна на нафту сягне 100 доларів за барель.

ціни на паливо бензин АЗС автомобіль пальне водії Ціни на пальне
Автор:
Автор:
Євтушенко Аліна
