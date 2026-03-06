Скільки коштує бензин в Україні 6 березня

Ціни на пальне у Харкові 6 березня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Станом на 6 березня ціни на пальне в Україні продовжують коливатися. Фахівці пояснюють це нестабільністю на світових ринках та загостренням ситуації на Близькому Сході, що впливає на внутрішній ринок АЗС.

Про це інформує Новини.LIVE у п'ятницю, 6 березня.

Ціни на бензин у Києві 6 березня

У Києві 6 березня на АЗС ціни на пальне залишаються стабільними. Так, літр бензину марки "95-й" коштує від 67,90 грн, а преміальний А-100 — від 77,90 грн за літр.

Порівняно з вчорашнім днем, 5 березня, суттєвих змін у вартості пального не зафіксовано. На більшості заправок черг немає, тож водії можуть швидко заправитися без очікування.

Середні ціни на пальне на Київщині 6 березня

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Ціни на АЗС Київщини 6 березня

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Ціни на бензин у Львові 6 березня

У Львові 6 березня ціни на пальне залишаються стабільними й суттєвих змін у порівнянні з учорашнім днем не зафіксовано. Літр бензину марки "95-й" коштує від 68,99 до 73,99 грн, а преміальний "100-й" — близько 80,99 грн за літр.

Як і в столиці, на львівських АЗС черг немає, тож водії можуть швидко заправитися.

Середні ціни на пальне на Львівщині 6 березня

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Ціни на АЗС Львівщини 6 березня

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Вартість бензину у Харкові 6 березня

У Харків продовжують фіксуватися нові ціни на пальне. До прикладу, станом на 6 березня 2026 року на автозаправній станції мережі ОВИС вартість літра пального така:

Бензин А-95 — 66,99 грн за літр;

Бензин А-95 Active (покращене пальне з присадками) — 68,99 грн за літр;

Бензин А-92 — 63,99 грн за літр;

Дизельне пальне (ДП) — 69,99 грн за літр;

Автомобільний газ (пропан-бутан) — 39,99 грн за літр.

Водночас на одній з АЗС мережі Mustang у Харкові вартість пального станом на 6 березня наступна:

Дизельне пальне ДП — 70,99 грн/л;

Дизель Mustang — 73,99 грн/л;

Бензин А-95 (Євро) — 70,99 грн/л;

Бензин 95 Mustang — 73,99 грн/л;

Бензин А-100 — 80,99 грн/л.

Середні ціни на пальне на Харківщині 6 березня

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Ціни на АЗС Харківщини 6 березня

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Середні ціни на пальне по Україні 6 березня

Станом на 6 березня 2026 року в Україні зафіксовано незначні зміни середніх цін на основні види автомобільного пального.

Зокрема, бензин А-95 преміум у середньому коштує 72,31 грн за літр. За останню добу його ціна зросла на 0,01 грн, що становить +0,014%.

Водночас бензин А-95 продається в середньому по 68,37 грн за літр. Порівняно з попереднім показником його вартість збільшилася на 0,09 грн, або +0,132%.

Бензин А-92 також подорожчав. Його середня ціна наразі становить 65,80 грн за літр. За добу цей вид пального додав 0,29 грн, що відповідає +0,443%.

Середня ціна на дизельне пальне складає 69,10 грн за літр. За останню добу вартість зросла на 0,15 грн, або +0,218%.

Найнижчою залишається ціна на автомобільний газ. У середньому він коштує 40,33 грн за літр, подорожчавши на 0,10 грн, що становить +0,249%.

Зазначимо, що наведені показники розраховані без урахування тимчасово окупованих територій — Криму, Севастополя та частини Донбасу.

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Прогнози щодо цін на бензин в Україні

Експерти прогнозують, що ціна на бензин А-95 може ще піднятися на 2 гривні за літр у найближчі тижні. Вони наголошують, що це вплине і на вартість інших товарів для українців.

Народна депутатка Ніна Южаніна висловила занепокоєння через ситуацію на паливному ринку. Вона зазначила, що бензин в Україні теоретично може коштувати до 150 гривень за літр, якщо Антимонопольний комітет не втрутиться.

Економічний експерт Олег Пендзин вважає, що А-95 може подорожчати ще на 10 гривень за літр. За його оцінкою, таке підвищення ймовірне, якщо світова ціна на нафту сягне 100 доларів за барель.