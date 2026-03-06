Видео
Видео

Стоимость бензина в Украине сегодня

Стоимость бензина в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 23:59
Сколько стоит бензин в Украине 6 марта
Цены на топливо в Харькове 6 марта 2026 года. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжает оставаться нестабильной ситуация с ценами на бензин. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на топливо.

Об этом информирует Новини.LIVE в пятницу, 6 марта.

Читайте также:

Цены на бензин в Киеве 6 марта

В Киеве 6 марта на АЗС цены на топливо остаются стабильными. Так, литр бензина марки "95-й" стоит от 67,90 грн, а премиальный А-100 — от 77,90 грн за литр.

По сравнению со вчерашним днем, 5 марта, существенных изменений в стоимости топлива не зафиксировано. На большинстве заправок очередей нет, поэтому водители могут быстро заправиться без ожидания.

Средние цены на топливо в Киевской области 6 марта

Ціни на бензин у Києві 6 березня
Скриншот цен на топливо/Минфин

Цены на АЗС Киевской области 6 марта

Ціни на пальне у Києві 6 березня
Скриншот цен на топливо/Минфин

Цены на бензин во Львове 6 марта

Во Львове 6 марта цены на топливо остаются стабильными и существенных изменений по сравнению со вчерашним днем не зафиксировано. Литр бензина марки "95-й" стоит от 68,99 до 73,99 грн, а премиальный "100-й" — около 80,99 грн за литр.

Как и в столице, на львовских АЗС очередей нет, поэтому водители могут быстро заправиться.

Средние цены на топливо на Львовщине 6 марта

Ціни на пальне у Львові 6 березня
Скриншот цен на топливо/Минфин

Цены на АЗС Львовской области 6 марта

Ціни на бензин у Львові 6 березня
Скриншот цен на топливо/Минфин

Стоимость бензина в Харькове 6 марта

В Харькове продолжают фиксироваться новые цены на топливо. К примеру, по состоянию на 6 марта 2026 года на автозаправочной станции сети ОВИС стоимость литра топлива такова:

  • Бензин А-95 — 66,99 грн за литр;
  • Бензин А-95 Active (улучшенное топливо с присадками) — 68,99 грн за литр;
  • Бензин А-92 — 63,99 грн за литр;
  • Дизельное топливо (ДТ) — 69,99 грн за литр;
  • Автомобильный газ (пропан-бутан) — 39,99 грн за литр.

В то же время на одной из АЗС сети Mustang в Харькове стоимость топлива по состоянию на 6 марта следующая:

  • Дизельное топливо ДТ — 70,99 грн/л;
  • Дизель Mustang — 73,99 грн/л;
  • Бензин А-95 (Евро) — 70,99 грн/л;
  • Бензин 95 Mustang — 73,99 грн/л;
  • Бензин А-100 — 80,99 грн/л.

Средние цены на топливо на Харьковщине 6 марта

Ціни на пальне у Харкові 6 березня
Скриншот цен на топливо/Минфин

Цены на АЗС Харьковской области 6 марта

Вартість пального у Харкові 6 березня
Скриншот цен на топливо/Минфин

Средние цены на топливо по Украине 6 марта

По состоянию на 6 марта 2026 года в Украине зафиксированы незначительные изменения средних цен на основные виды автомобильного топлива.

В частности, бензин А-95 премиум в среднем стоит 72,31 грн за литр. За последние сутки его цена выросла на 0,01 грн, что составляет +0,014%.

В то же время бензин А-95 продается в среднем по 68,37 грн за литр. По сравнению с предыдущим показателем его стоимость увеличилась на 0,09 грн, или +0,132%.

Бензин А-92 также подорожал. Его средняя цена сейчас составляет 65,80 грн за литр. За сутки этот вид топлива прибавил 0,29 грн, что соответствует +0,443%.

Средняя цена на дизельное топливо составляет 69,10 грн за литр. За последние сутки стоимость выросла на 0,15 грн, или +0,218%.

Самой низкой остается цена на автомобильный газ. В среднем он стоит 40,33 грн за литр, подорожав на 0,10 грн, что составляет +0,249%.

Отметим, что приведенные показатели рассчитаны без учета временно оккупированных территорий — Крыма, Севастополя и части Донбасса.

Ціни на бензин в Україні 6 березня
Скриншот цен на топливо/Минфин

Прогнозы относительно цен на бензин в Украине

Эксперты прогнозируют, что цена на бензин А-95 может еще подняться на 2 гривны за литр в ближайшие недели. Они отмечают, что это повлияет и на стоимость других товаров для украинцев.

Народный депутат Нина Южанина выразила обеспокоенность из-за ситуации на топливном рынке. Она отметила, что бензин в Украине теоретически может стоить до 150 гривен за литр, если Антимонопольный комитет не вмешается.

Экономический эксперт Олег Пендзин считает, что А-95 может подорожать еще на 10 гривен за литр. По его оценке, такое повышение, вероятно, если мировая цена на нефть достигнет 100 долларов за баррель.

цены на топливо бензин АЗС автомобиль топливо водители Цены на топливо
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
