Сколько стоит бензин в Украине 6 марта

Цены на топливо в Харькове 6 марта 2026 года.

В Украине продолжает оставаться нестабильной ситуация с ценами на бензин. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на топливо.

6 марта

В Киеве 6 марта на АЗС цены на топливо остаются стабильными. Так, литр бензина марки "95-й" стоит от 67,90 грн, а премиальный А-100 — от 77,90 грн за литр.

По сравнению со вчерашним днем, 5 марта, существенных изменений в стоимости топлива не зафиксировано. На большинстве заправок очередей нет, поэтому водители могут быстро заправиться без ожидания.

Средние цены на топливо в Киевской области 6 марта

Скриншот цен на топливо/Минфин

Цены на АЗС Киевской области 6 марта

Скриншот цен на топливо/Минфин

Цены на бензин во Львове 6 марта

Во Львове 6 марта цены на топливо остаются стабильными и существенных изменений по сравнению со вчерашним днем не зафиксировано. Литр бензина марки "95-й" стоит от 68,99 до 73,99 грн, а премиальный "100-й" — около 80,99 грн за литр.

Как и в столице, на львовских АЗС очередей нет, поэтому водители могут быстро заправиться.

Средние цены на топливо на Львовщине 6 марта

Скриншот цен на топливо/Минфин

Цены на АЗС Львовской области 6 марта

Скриншот цен на топливо/Минфин

Стоимость бензина в Харькове 6 марта

В Харькове продолжают фиксироваться новые цены на топливо. К примеру, по состоянию на 6 марта 2026 года на автозаправочной станции сети ОВИС стоимость литра топлива такова:

Бензин А-95 — 66,99 грн за литр;

Бензин А-95 Active (улучшенное топливо с присадками) — 68,99 грн за литр;

Бензин А-92 — 63,99 грн за литр;

Дизельное топливо (ДТ) — 69,99 грн за литр;

Автомобильный газ (пропан-бутан) — 39,99 грн за литр.

В то же время на одной из АЗС сети Mustang в Харькове стоимость топлива по состоянию на 6 марта следующая:

Дизельное топливо ДТ — 70,99 грн/л;

Дизель Mustang — 73,99 грн/л;

Бензин А-95 (Евро) — 70,99 грн/л;

Бензин 95 Mustang — 73,99 грн/л;

Бензин А-100 — 80,99 грн/л.

Средние цены на топливо на Харьковщине 6 марта

Скриншот цен на топливо/Минфин

Цены на АЗС Харьковской области 6 марта

Скриншот цен на топливо/Минфин

Средние цены на топливо по Украине 6 марта

По состоянию на 6 марта 2026 года в Украине зафиксированы незначительные изменения средних цен на основные виды автомобильного топлива.

В частности, бензин А-95 премиум в среднем стоит 72,31 грн за литр. За последние сутки его цена выросла на 0,01 грн, что составляет +0,014%.

В то же время бензин А-95 продается в среднем по 68,37 грн за литр. По сравнению с предыдущим показателем его стоимость увеличилась на 0,09 грн, или +0,132%.

Бензин А-92 также подорожал. Его средняя цена сейчас составляет 65,80 грн за литр. За сутки этот вид топлива прибавил 0,29 грн, что соответствует +0,443%.

Средняя цена на дизельное топливо составляет 69,10 грн за литр. За последние сутки стоимость выросла на 0,15 грн, или +0,218%.

Самой низкой остается цена на автомобильный газ. В среднем он стоит 40,33 грн за литр, подорожав на 0,10 грн, что составляет +0,249%.

Отметим, что приведенные показатели рассчитаны без учета временно оккупированных территорий — Крыма, Севастополя и части Донбасса.

Скриншот цен на топливо/Минфин

Прогнозы относительно цен на бензин в Украине

Эксперты прогнозируют, что цена на бензин А-95 может еще подняться на 2 гривны за литр в ближайшие недели. Они отмечают, что это повлияет и на стоимость других товаров для украинцев.

Народный депутат Нина Южанина выразила обеспокоенность из-за ситуации на топливном рынке. Она отметила, что бензин в Украине теоретически может стоить до 150 гривен за литр, если Антимонопольный комитет не вмешается.

Экономический эксперт Олег Пендзин считает, что А-95 может подорожать еще на 10 гривен за литр. По его оценке, такое повышение, вероятно, если мировая цена на нефть достигнет 100 долларов за баррель.