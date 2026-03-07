Видео
Главная Новости дня Как изменились цены на топливо в Украине сегодня

Как изменились цены на топливо в Украине сегодня

Дата публикации 7 марта 2026 23:31
Сколько стоит топливо в Украине 7 марта — цены на бензин
Цены на топливо в Харькове 7 марта 2026 года. Фото: Новини.LIVE

В Украине по состоянию на 7 марта цены на топливо продолжают колебаться. Основной причиной этого является обострение ситуации на Ближнем Востоке и нестабильность на мировых рынках.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Цены на бензин в Киевской области 7 марта

В Киевской области 7 марта на АЗС цены на топливо остаются стабильными. Так, литр бензина марки "95-й" стоит от 67,90 грн, а премиальный А-100 — от 77,90 грн за литр.

Ціни на пальне в Києві 7 березня
Скриншот цен на топливо. Фото: Минфин

Цены на дизельное топливо стартуют от 68,99 грн за литр. А газ стоит от 39,99 грн за литр.

Цены на бензин во Львове 7 марта

Литр бензина марки "95-й" во Львове по состоянию на 7 марта стоит от 66,99 до 70,99 грн, а премиальный "100-й" — около 80,99 грн за литр.

Ціни на бензин у Львові 7 березня
Скриншот цен на топливо. Фото: Минфин

Сколько стоит бензин в Харькове 7 марта

В Харькове цены на топливо следующие:

  • Бензин А-95 — от 63,90 грн/л;
  • Бензин 95+ — от 66,98 грн/л;
  • Бензин А-92 — от 63,99 грн за литр;
  • Дизельное топливо (ДТ) — от 68,99 грн за литр;
  • Автомобильный газ (пропан-бутан) — от 37,49 грн за литр.
Ціни на бензин у Харкові 7 березня
Скриншот цен на топливо. Фото: Минфин

Цены на топливо в Украине 7 марта

По состоянию на 7 марта 2026 года в Украине розничные цены на топливо на АЗС остаются высокими из-за стремительного подорожания в последние дни. За неделю цены на бензин и дизель прибавили примерно 5-10 грн/л на многих АЗС из-за влияния мировых котировок и неопределенности на рынках.

Средние расчетные цены на 6 марта (последние статистические данные) были:

  • А-95 Premium — 72,31 грн,
  • А-95 — 68,37 грн,
  • А-92 — 65,80 грн,
  • дизель — 69,10 грн,
  • газ — 40,33 грн.

Цены могут отличаться между сетями АЗС, регионами и отдельными станциями. Общая тенденция — медленное повышение стоимости топлива из-за внешних рыночных факторов, включая рост мировых цен на нефть и логистические риски.

Прогнозы относительно цен на бензин в Украине

Финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозирует подорожание топлива до 100 гривен за литр. Такое произойдет, если баррель нефти подорожает до 120 долларов.

В то же время Нина Южанина предупредила, что цена на бензин может вырасти до 150 грн. Такое подорожание отразится на ценах на большинстве товаров в Украине.

цены на топливо бензин Украина АЗС автомобиль топливо
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
