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Головна Новини дня Скандал з НАБУ і САП — спільнота розвинених країн попередила Київ

Скандал з НАБУ і САП — спільнота розвинених країн попередила Київ

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 17:23
Обмеження повноважень НАБУ і САП — у ОЕСР відреагували на закон № 12414
Джулія Фромгольц. Фото: facebook.com/ProIntegrity

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) офіційно попередила Україну про серйозні наслідки ухвалення закону № 12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП. Києву радять вжити заходів для усунення "кризи".

Про це йдеться у листі від 22 липня на ім'я заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, пише "Європейська правда".

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Реакція ОЕСР на закон № 12414

Керівниця Антикорупційного відділу ОЕСР Джулія Фромгольц у своєму листі висловила "глибоку стурбованість" діями України щодо НАБУ та САП. Вона закликала український уряд переглянути своє рішення.

"У разі якщо цей лист надійде до вас після підписання законопроєкту, ми закликаємо внести подальші законодавчі зміни для збереження незалежності спеціалізованих антикорупційних органів. Я наполегливо прошу розглянути це питання з максимальною серйозністю", — написала Фромгольц.

Очільниця відділу наголосила, що ухвалений закон може негативно вплинути на оборонні інвестиції, фінансування відбудови України та європейську інтеграцію. Окрім того, за словами Фромгольц, документ ставить під загрозу майбутнє членство країни в ОЕСР.

"Якщо (питання, що виникло через ухвалення закону) залишиться невирішеним — це не тільки поставить під загрозу перспективи приєднання України до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом, а і її зусилля щодо вступу до ОЕСР, але й підірве її авторитет серед міжнародних партнерів, зокрема тих, які розглядають можливість інвестування в оборонний сектор України та її довгострокову відбудову", — заявила посадовиця.

Зазначимо, що у країнах ЄС також негативно відреагували на підписання закону про обмеження НАБУ та САП. У МЗС країн закликають Україну уникнути цих змін.

Тим часом низка депутатів у Верховній Раді готують подання до Конституційного суду щодо скасування закону № 12414.

НАБУ закон САП Україна Європа
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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