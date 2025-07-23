Ограничение полномочий НАБУ и САП — в ОЭСР отреагировали на закон № 12414

Джулия Фромгольц. Фото: facebook.com/ProIntegrity

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) официально предупредила Украину о серьезных последствиях принятия закона № 12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП. Киеву советуют принять меры для устранения "кризиса".

Об этом говорится в письме от 22 июля на имя заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, пишет "Европейская правда".

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Реакция ОЭСР на закон № 12414

Руководитель Антикоррупционного отдела ОЭСР Джулия Фромгольц в своем письме выразила "глубокую обеспокоенность" действиями Украины в отношении НАБУ и САП. Она призвала украинское правительство пересмотреть свое решение.

"В случае если это письмо поступит к вам после подписания законопроекта, мы призываем внести дальнейшие законодательные изменения для сохранения независимости специализированных антикоррупционных органов. Я настоятельно прошу рассмотреть этот вопрос с максимальной серьезностью", — написала Фромгольц.

Руководительница отдела подчеркнула, что принятый закон может негативно повлиять на оборонные инвестиции, финансирование восстановления Украины и европейскую интеграцию. Кроме того, по словам Фромгольц, документ ставит под угрозу будущее членство страны в ОЭСР.

"Если (вопрос, возникший из-за принятия закона) останется нерешенным — это не только поставит под угрозу перспективы присоединения Украины к Конвенции ОЭСР о борьбе со взяточничеством, а и ее усилия по вступлению в ОЭСР, но и подорвет ее авторитет среди международных партнеров, в частности тех, которые рассматривают возможность инвестирования в оборонный сектор Украины и ее долгосрочное восстановление", — заявила чиновница.

Отметим, что в странах ЕС также негативно отреагировали на подписание закона об ограничении НАБУ и САП. В МИД стран призывают Украину избежать этих изменений.

Между тем ряд депутатов в Верховной Раде готовят представление в Конституционный суд об отмене закона № 12414.