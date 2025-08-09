Костянтина Темляка звинуватили у насиллі — Jerry Heil і Ярмак видалили кліп З якого ти поверху неба

Костянтин Темляк. Фото: instagram.com/kostiatemliak

Навколо українського актора та військовослужбовця Костянтина Темляка розгорівся гучний скандал. Колишня дівчина артиста, акторка Анастасія Соловйова, звинуватила його у насильстві та розбещенні неповнолітньої.

На резонансний інцидент відреагували репер Ярмак і співачка Jerry Heil, які днями випустили кліп за участь актора.

Jerry Heil і Ярмак видалили кліп з Темляком

У п'ятницю, 8 серпня, артисти опублікували новий кліп на пісню "З якого ти поверху неба?", головну роль в якому виконав Темляк та його дружина Анастасія Нестеренко.

Однак цього ж дня колишня дівчина актора Анастасія Соловйова виклала допис, у якому звинуватила актора у домашньому насиллі та розбещенні 15-річної дівчини. Публікація викликала широкий резонанс і обурення мережі.

Хвиля негативу обрушилася і на Ярмака з Jerry Heil. Однак артисти запевнили, що не знали про минуле Темляка та поквапилися видалити кліп з мережі.

"Будь-яке насильство — це жахливо. У світі, де стільки болю, ми не маємо множити його. Звісно, ми не знали про минуле актора, коли обирали його для зйомок, як і будь-хто з вас. Це стало відомо вже після публікації відео. Ця робота не про конкретних людей. Ця робота про мільйонів українців. Які проживають своє кохання на відстані", — написала Jerry Heil.

Скандал з Костянтином Темляком

Гучний скандал розгорівся після того, як Анастасія Соловйова оприлюднила в своєму Instagram докази того, що під час стосунків із Темляком страждала від насилля з його боку. За словами ексобраниці актора, до повномасштабного вторгнення він страждав на алкогольну та наркозалежність, а також постійно бив її та принижував.

"Я не могла розповісти свою історію чотири роки… Мовчала через сором, через його публічність і мою малу кількість підписників. І через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду", — написала Анастасія.

У якості підтвердження своїх слів дівчина опублікувала фото синців на своєму тілі, скриншоти переписки із колишнім та відео, на яких його поведінка була агресивною.

Окрім того, акторка заявила про те, що актор вів інтимну переписку із неповнолітньою дівчиною. За словами Соловйової на той момент, школярці було усього 15 років.

Допис Анастасії Соловйової. Фото: скриншот Instagram

Відповідь Костянтина Темляка на обвинувачення

У відповідь актор частково підтвердив звинувачення своєї колишньої партнерки. У соцмережах він визнав, що слова Соловйової "не вигадка" та що він неодноразово завдавав їй фізичної шкоди — штовхав або стискав руку до синця. Темляк зазначив, що йому "дуже соромно" за таку поведінку та що він готовий понести юридичну і моральну відповідальність.

"У моєму житті був страшний період, коли я був зовсім не тією людиною, якою хотів би бути, якою, як виявилось, є насправді", — написав він.

За його словами, після розриву він просив у Соловйової вибачення, однак вона їх не прийняла. Актор також визнав, що мав і інші "ментально-нездорові стосунки", у яких завдавав шкоди партнерам, але згодом намагався змінитися.

"Мені неймовірно соромно за те, якою людиною, як партнер, я був у минулому. Проте я неймовірно вдячний моєму найближчому оточенню і собі за те, що знайшов у собі сили пропрацювати хвороби у своїй голові, позбутися звичок, які робили мене бидлом із обмеженою здатністю мислити і стати тим, ким я є тепер", — додав Темляк.

