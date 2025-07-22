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Головна Новини дня Мовний скандал з Вєркою Сердючкою — кому суд призначив покарання

Мовний скандал з Вєркою Сердючкою — кому суд призначив покарання

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 00:33
Суд призначив штраф директору комплексу, в якому Вєрка Сердючка співала російською
Вєрка Сердючка на сцені. Ілюстративне фото: Вікімедіа

Як раніше повідомлялось, місяць тому через виконання під час концерту у Києві Андрієм Данилком (Вєркою Сердючкою) репертуару мовою агресора (російською) виник скандал. Нацполіція відкрила адміністративне впровадження й ось вже є вирок суду. 

Вирок суду опублікований у Єдиному реєстрі судових рішень

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Кого суд визнав винним

Згідно з реєстром, Бориспільський міськрайонний суд виніс постанову щодо директора відпочинкового комплексу в Києві, де під час концерту артиста було виконано дві пісні російською мовою.

Суд визнав дії директора комплексу незаконними на підставі Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах та заборони відтворення музичної продукції походження держави-агресора". 

Що вирішив суд

Директор комплексу був визнаний винним за частиною 1 статті 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та отримав штраф у розмірі 425 гривень. Крім того, йому було призначено сплатити судовий збір у розмірі 605 гривень.

Раніше повідомлялось, що український продюсер Ігор Кондратюк жорстко розкритикував артиста Андрія Данилка, який відомий своїм образом Вєрки Сердючки. Шоумен різко відреагував на мовний скандал навколо зірки.

Також на тлі скандалу Анастасія Приходько заявила, що теж співатиме пісні російською мовою.

суд мовний скандал шоу-бізнес Вєрка Сердючка судові рішення мовний закон
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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