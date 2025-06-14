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Вєрка Сердючка порушила мовний закон на сцені — реакція поліції

14 червня 2025 23:47
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Мовний омбудсман вважає, що Вєрка Сердючка порушила закон про заборону мови агресора
Вєрка Сердючка на сцені. Фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В офісі Уповноваженого із захисту державної мови образились на пісні Вєрки Сердючки. Порушення мовного закону полягає в тому, що деякі з них виконуються мовою окупанта. 

Про це у Facebook наголосив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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Повідомлення мовного омбудсмана. Фото: Скриншот

Чиновнику не сподобалось, що напередодні, 13 червня, Сердючка (Андрій Данилко) виступала в Києві та деякі пісні були російською. Тарас Кремінь вважає, що мові окупантів немає місця у столиці України. Крім того, він знайшов у виконанні пісень російською порушення закону.

"Маємо ознаки грубого порушення статей 23 та 29 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" — у частині застосування державної мови у сфері культури та під час публічних заходів. Окрім того, у Києві з 2023 року офіційно діє мораторій на публічне використання російськомовного музичного продукту, який також було знехтувано", — зазначив Тарас Кремінь.

Мовний омбудсман звернувся до Національної поліції, щоб там належним чином відреагували на порушення закону. За словами чиновника, річ не стільки у самому законі, скільки у національній гідності.

Кремінь нагадав, що застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України. 

Реакція поліції

Нацполіція вже повідомила, що вони зареєстрували інцидент і внесли про нього відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інші події. Наразі триває перевірка.

Раніше повідомлялось, що у Львівській області судили школярку, яка вилізла на дорожній знак. Вона виклала відео у соціальні мережі під російську музику.

А телеведуча Катя Осадча закликала російськомовних батьків переходити на українську мову, аби росіяни через 25 років не прийшли рятувати їхніх нинішніх російськомовних дітей.

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